Delegacija Hamasa i malezijski zvaničnici razgovarali o podršci palestinskom cilju Razgovori su bili dio posjete s ciljem jačanja veza s Malezijom, kaže palestinska grupa

Delegacija palestinske grupe Hamas i malezijski zvaničnici razgovarali su o načinima podrške palestinskom cilju, saopćila je grupa u subotu, javlja Anadolu.

Razgovori su bili dio posjete s ciljem jačanja veza s Malezijom, pregleda dešavanja u palestinskom cilju "u svjetlu tekuće cionističke agresije" i razgovora o načinima podrške Palestincima usred tekućih izazova, navodi se u saopštenju.

Navodi se da su u delegaciji bili Bassem Naim, član političkog biroa Hamasa u Gazi, Fawzi Barhoum, zamjenik šefa ureda grupe za arapske i islamske odnose, i predstavnik grupe u Maleziji.

U saopćenju se navodi da su razgovori uključivali "niz sastanaka, među kojima je najistaknutiji sastanak sa zamjenikom premijera Ahmadom Zahidom Hamidijem, zajedno s brojnim vladinim zvaničnicima, predstavnicima stranaka i organizacijama civilnog društva".

Na sastancima se razgovaralo i o "tekućim pregovorima o provedbi sporazuma o prekidu vatre, kao i o katastrofalnoj humanitarnoj situaciji u Pojasu Gaze kao rezultat kontinuiranog kršenja sporazuma", dodali su.

Prekid vatre je na snazi ​​u Pojasu Gaze od oktobra 2025. godine, iako ga Izrael i dalje krši.

Prekid vatre je uslijedio nakon dvogodišnjeg rata Izraela u palestinskoj enklavi u kojem je ubijeno više od 72.000 ljudi, a ranjeno više od 172.000.