Ukrajinski muškarci starosne dobi od 23 do 60 godina, koji nisu oslobođeni vojne službe, više neće moći dobiti boravišnu dozvolu

Danska pooštrava pravila o boravišnim dozvolama za Ukrajince Ukrajinski muškarci starosne dobi od 23 do 60 godina, koji nisu oslobođeni vojne službe, više neće moći dobiti boravišnu dozvolu

Danska vlada je najavila planove za ograničavanje boravišnih dozvola za Ukrajince, ciljajući na muškarce starosne dobi od 23 do 60 godina koji nisu oslobođeni vojne službe, prenosi Anadolu.

Cilj je izmjena pravila prema Specijalnom zakonu o Ukrajini koji daje privremeni boravak u Danskoj osobama koje su raseljene iz Ukrajine, navela je vlada u saopštenju za javnost u četvrtak.

Ukrajinski muškarci starosne dobi od 23 do 60 godina koji nisu oslobođeni vojne službe više neće moći dobiti boravišnu dozvolu u Danskoj, navodi se.

"Danska stoji rame uz rame s Ukrajinom u njihovoj borbi za slobodu. Zbog toga sada mijenjamo Specijalni zakon o Ukrajini, jer nije namjera da se naša pravila o boravku koriste za izbjegavanje mobilizacije u ukrajinske odbrambene snage", izjavio je ministar za imigraciju i integraciju Morten Bodskov.

Ovaj prijedlog također neće utjecati na ranije odobrene boravišne dozvole, navode iz vlade.

Prošlog marta, norveška vlada je provela sličnu mjeru, ukidajući kolektivnu zaštitu za muškarce starosne dobi od 18 do 60 godina.

Donji dom Češke Republike također je u četvrtak, u prvom čitanju, odobrio vladin nacrt zakona kojim se pooštravaju uslovi za privremenu zaštitu koja se dodjeljuje ukrajinskim izbjeglicama, prenosi Češki radio.

Početkom juna, zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Maciej Duszczyk također je nagovijestio da bi mogli podržati prijedloge da se Ukrajinci u vojnoj dobi isključe iz dobijanja statusa privremene zaštite u EU, prenosi emiter TVP World.