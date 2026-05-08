Cyber napad poremetio platformu Canvas koju koriste hiljade škola i univerziteta u SAD-u Hakerska grupa "ShinyHunters" preuzima odgovornost za napad koji je pogodio skoro 9.000 institucija

Cyber napad na široko korištenu obrazovnu platformu Canvas izazvao je u četvrtak velike poremećaje u hiljadama škola i univerziteta širom SAD-a, objavili su lokalni mediji, javlja Anadolu.

Prema "The Washington Postu", hakerska grupa "ShinyHunters" preuzela je odgovornost za proboj u Canvasu, dok Instructure, kompanija koja stoji iza platforme, nije odmah komentarisala incident.

Platforma Canvas, koja se koristi za upravljanje ocjenama, zadacima, videopredavanjima i materijalima za kurseve, navodno je poremećena u skoro 9.000 škola, a hakeri tvrde da su pristupili milijardama privatnih poruka i zapisa.

U međuvremenu, studenti su preplavili društvene mreže zabrinutošću zbog gubitka pristupa studijskim materijalima prije završnih ispita.

"ShinyHunters" se opisuje kao mreža tinejdžera i mladih odraslih osoba sa sjedištem u SAD-u i Velikoj Britaniji, a povezan je i s drugim cyber napadima, uključujući jedan usmjeren na podružnicu Live Nationa Ticketmastera.

Univerziteti i školski okruzi širom SAD-a izdali su upozorenja i uvjeravanja studentima i roditeljima nakon što je cyber napad poremetio rad Canvasa, a institucije poput Univerziteta u Iowi, Virginia Techa, Univerziteta u Novom Meksiku, Univerziteta na Floridi, Univerziteta Harvard i Univerziteta Johns Hopkins prijavile su prekide u radu ili upozorile studente na potencijalne pokušaje krađe identiteta putem interneta (phishinga).