Podaci kojima je pristupljeno uključuju adrese e-pošte kupaca, brojeve telefona, registracije vozila i poštanske brojeve, objavila je najveća grupa aerodroma u Velikoj Britaniji

Cyber napad na tri britanska aerodroma: Procurili podaci 8,7 miliona putnika Podaci kojima je pristupljeno uključuju adrese e-pošte kupaca, brojeve telefona, registracije vozila i poštanske brojeve, objavila je najveća grupa aerodroma u Velikoj Britaniji

Aerodromi u Manchesteru, Londonu, Stanstedu i East Midlandsu pogođeni su cyber napadom u kojem su otkriveni podaci oko 8,7 miliona kupaca, prema saopćenju objavljenom u četvrtak, javlja Anadolu.

Grupa aerodroma Manchester (MAG), najveća grupa aerodroma u Velikoj Britaniji, saopćila je da je bila meta cyber incidenta od strane neovlaštene treće strane.

"Dobijena je određena količina podataka o kupcima koji se odnose na rezervacije parkinga, salona i Fast Tracka, te registracije za WiFi na aerodromima u Manchesteru, Stanstedu i East Midlandsu", rekao je portparol grupe.

U hakerskom napadu ukradeni su podaci koji uključuju adrese e-pošte, brojeve telefona, registracije vozila i poštanske brojeve.

Međutim, dodaje se da bankovni ili platni podaci kupaca nisu kompromitovani.

Incident nije rezultirao nikakvim operativnim poremećajima na aerodromima, navodi se, dodajući da su obaviješteni i da sarađuju s nadležnim organima.