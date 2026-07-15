U toku su napori za zaustavljanje curenja, dok su operacije na pogođenom pristaništu obustavljene

Curenje hidrogen-fluorida na teretnom brodu u belgijskoj luci Antwerpen: Hospitalizirano 28 osoba U toku su napori za zaustavljanje curenja, dok su operacije na pogođenom pristaništu obustavljene

Curenje hemikalije na teretnom brodu u belgijskoj luci Antwerpen primoralo je na ljekarski pregled 155 osoba, od kojih je 28 zadržano na bolničkom liječenju, javio je u srijedu emiter RTBF.

Incident se dogodio u utorak oko 21.30 sati po lokalnom vremenu na brodu Mia Summer II, koji je bio usidren na pristaništu Deurganck.

Vlasti su saopćile da je došlo do curenja hidrogen-fluorida, izrazito korozivne i otrovne hemikalije.

Većina pogođenih su lučki radnici i članovi posade, među kojima je veliki broj državljana Filipina, za koje se vjeruje da su udisali isparenja ove supstance.

Prema navodima lokalnih vlasti, nakon incidenta ljekarski pregled obavilo je 155 osoba.

Iako je većina u međuvremenu otpuštena iz bolnice, 28 osoba ostaje na posmatranju, uključujući jednu koja se nalazi na odjelu intenzivne njege.

Nakon što je otkriveno curenje, hitne službe evakuisale su sve osobe s broda i okolnog pristaništa.

Vlasti su uspostavile sigurnosni perimetar oko broda, dok specijalizirani timovi nastavljaju procjenjivati toksičnost iscurjele supstance i utvrđivati da li je ona oštetila konstrukciju broda ili njegov teret.

Napori na zaustavljanju curenja i dalje traju.

Nadležni također istražuju navode da je tokom incidenta na brodu izbio požar u odjelu koji je sadržavao hemijske proizvode.

Operacije na pogođenom pristaništu privremeno su obustavljene.