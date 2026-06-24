Zatvorene su stotine škola, a zabilježeni su i poremećaji u željezničkom saobraćaju

Crveno upozorenje na ekstremne vrućine u Velikoj Britaniji: Očekuju se rekordne temperature i poremećaji širom zemlje Zatvorene su stotine škola, a zabilježeni su i poremećaji u željezničkom saobraćaju

Crveno upozorenje na ekstremne vrućine koje je izdala britanska meteorološka služba Met Office stupilo je na snagu u srijedu ujutro, a očekuju se rekordne temperature za juni, javlja Anadolu.

Met Office je u ponedjeljak izdao upozorenje koje će stupiti na snagu od srijede i četvrtka, "uz prognozu oborenog rekordnog dnevnog temperaturnog rekorda za juni".

Očekuje se da će temperature tokom dana u nekim dijelovima Velike Britanije porasti na najmanje 39 stepeni Celzijusa.



Prema Sky Newsu, stotine škola su zatvorene u Engleskoj i Walesu, dok su široko rasprostranjeni poremećaji pogodili željeznički saobraćaj usred toplotnog talasa.

Transportni operateri pozvali su putnike da izbjegavaju putovanja gdje je to moguće kako bi smanjili rizik od poremećaja povezanih s vrućinom, poput iskrivljenih šina i opuštenih nadzemnih dalekovoda.

Britanski operator mreže, Nacionalni operator energetskog sistema (NESO), zatražio je povećanje proizvodnje električne energije nakon što je u utorak navečer izdao upozorenje o niskim rezervama u elektroenergetskom sistemu.

"Naše prognoze pokazuju male margine u elektroenergetskom sistemu za sutra navečer (srijeda)", objavio je ured glasnogovornika NESO-a, dodajući:



"To je zbog utjecaja izuzetno visokih temperatura koje pogađaju Veliku Britaniju i kontinent, kao i slabog vjetra."

Međutim, poručili su da upozorenje ne znači da je opskrba električnom energijom ugrožena.