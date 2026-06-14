Zdravstveni zvaničnici procjenjuju da je najmanje 10.000 ljudi i dalje zatrpano ispod ruševina, dok pojedini stručnjaci navode da bi taj broj mogao dostići 14.000

Crveni krst upozorio da hiljade tijela pod ruševinama Gaze možda nikada neće biti identifikovane Zdravstveni zvaničnici procjenjuju da je najmanje 10.000 ljudi i dalje zatrpano ispod ruševina, dok pojedini stručnjaci navode da bi taj broj mogao dostići 14.000

Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) upozorio je da hiljade Palestinaca za koje se vjeruje da su zatrpani pod ruševinama Gaze možda nikada neće biti identifikovani, dok se akcije pronalaženja i izvlačenja posmrtnih ostataka i dalje suočavaju s velikim preprekama, prenosi britanski list "Guardian".

U izvještaju se navodi da operacije spašavanja i pronalaženja tijela napreduju sporo uprkos krhkom primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, koje je stupilo na snagu u oktobru, dok protok vremena povećava vjerovatnoću da će ljudski ostaci biti u tolikoj mjeri degradirani da ih neće biti moguće prepoznati.

"Nema sumnje da bi ova tijela uskoro mogla postati teško identifikovati", rekao je portparol Crvenog krsta u Jerusalemu Pat Griffiths.

"Što više vremena prođe prije nego što se ljudski ostaci izvuku, to ih je teže identifikovati. Što duže preminuli ostanu pod ruševinama, veća je vjerovatnoća da će biti u poodmakloj fazi raspadanja, čak i svedeni na skeletne ostatke kada budu pronađeni", dodao je.

Prema njegovim riječima, forenzički stručnjaci vremenom gube pristup okolnostima i dokazima koji mogu pomoći u potvrđivanju identiteta žrtava.

Palestinci su započeli pretragu kroz procijenjenih 61 milion tona ruševina nastalih tokom rata. Zdravstveni zvaničnici u Gazi procjenjuju da se najmanje 10.000 ljudi i dalje nalazi pod ruševinama, dok neki stručnjaci smatraju da bi broj mogao biti i do 14.000.

List navodi da su spasilački timovi uglavnom koristili osnovne alate poput lopata, krampova, tački, grablji i motika, kao i vlastite ruke, kako bi izvlačili posmrtne ostatke.

Ponavljani zahtjevi za ulazak bagera i druge teške mehanizacije potrebne za ubrzavanje operacija nisu odobreni.

"Timovima za potragu i izvlačenje potreban je pristup svim lokacijama za koje se vjeruje da sadrže ljudske ostatke", rekao je Griffiths.

"Znamo da je veliki dio ove mehanizacije i opreme trenutno gotovo nemoguće dopremiti u Gazu. Zato i dalje pozivamo, kroz direktan dijalog s nadležnim vlastima, da se omogući ulazak ove opreme u Gazu", dodao je.

Izraelski zvaničnici, koje je kontaktirao "Guardian", naveli su da nije odobren ulazak opreme koja se koristi za izvlačenje tijela u Gazu.

Crveni krst upozorava da bi dugotrajna kašnjenja mogla ugroziti buduće napore identifikacije, jer bi okolišni uslovi, premještanje posmrtnih ostataka i gubitak ličnih predmeta mogli uništiti ključne forenzičke dokaze.

"Vidimo razmjere ovog zadatka i svjesni smo šta je u pitanju. Hiljade porodica još uvijek traže odgovore. U pitanju je njihovo pravo da saznaju sudbinu svojih najmilijih", rekao je Griffiths.