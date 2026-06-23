Organizacija upozorava da ekstremne temperature mogu biti smrtonosne, poziva na provjere starijih osoba i drugih ranjivih grupa

Crveni križ poziva na budnost dok toplotni val povećava zdravstvene rizike širom Evrope Organizacija upozorava da ekstremne temperature mogu biti smrtonosne, poziva na provjere starijih osoba i drugih ranjivih grupa

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) u utorak je pozvala ljude širom Evrope da ozbiljno shvate trenutni toplotni val i provjere susjede i rodbinu koji su vezani za kuću, jer ekstremne temperature povećavaju zdravstvene rizike širom kontinenta, javlja Anadolu.

"Govorimo dok još jedan intenzivan toplotni val zahvata Evropu", rekla je novinarima u Ženevi Mary Friel, viša službenica IFRC-a za klimatsku politiku.

Zdravstvene vlasti u nekoliko regija izdale su upozorenja na vrućinu, upozoravajući na opasne uslove u narednim danima.

Friel je napomenula da mnogi gradski stanovnici ne osjećaju veliko olakšanje preko noći.

Rekla je da se starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima, radnici na otvorenom, migranti, beskućnici i oni koji žive u slabo prozračenim stanovima suočavaju s najvećim rizicima.

"Toplota u zatvorenom prostoru često je skrivena prijetnja, posebno za osobe s ograničenom pokretljivošću", rekla je Friel, pozivajući građane da provjeri susjede i rodbinu koji su vezani za kuću.

Širom Evrope, volonteri Crvenog križa obavljaju posjete od vrata do vrata, pozive za pomoć, dijele vodu, upravljaju rashladnim stanicama i pružaju prvu pomoć i javne informacije, dodala je.

U Švicarskoj, Švicarski Crveni križ sarađuje s kantonalnim vlastima kako bi podržao osobe starije od 75 godina putem poziva za pomoć i kućnih posjeta. Slične inicijative su u toku u Italiji i Španiji, gdje je španski Crveni križ pružio pomoć više od 62.000 ljudi tokom ekstremnih vrućina prošle godine.

Friel je upozorila da klimatske promjene čine toplotne valove češćima, dužim i intenzivnijim, nazivajući ekstremne vrućine "jednim od ključnih humanitarnih izazova našeg vremena".