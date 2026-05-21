Crna Gora osudila "ponižavajuće postupanje" prema aktivistima flotile za Gazu

21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Crna Gora je oštro osudila, kako je navedeno, ponižavajuće i neprihvatljivo postupanje prema humanitarnim aktivistima iz Globalne flotile Sumud za podršku Gazi, koje je prikazano na snimcima što ih je objavio izraelski ministar Itamar Ben Gvir.
U saopćenju se navodi da su zastrašivanje i dehumanizacija miroljubivih humanitarnih aktivista u potpunosti nespojivi s demokratskim vrijednostima i poštivanjem ljudskih prava.
"Ljudsko dostojanstvo i međunarodno pravo moraju se poštovati u svakom trenutku", poručilo je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore u saopćenju.
Također se dodaje da je Crna Gora primila k znanju saopćenje izraelskog ministra vanjskih poslova te da očekuje od Vlade Izraela da se jasno distancira i sankcioniše neprihvatljivo ponašanje jednog od svojih ministara.
Crna Gora je izrazila podršku naporima Evropske unije usmjerenim ka osiguravanju odgovornosti i poštivanju međunarodnog prava.
Video koji je objavio izraelski koalicioni partner i ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir prikazuje pritvorene aktiviste kako bivaju ponižavani nakon dolaska u luku Ashdod, dok je ministrica saobraćaja Miri Regev objavila drugi snimak u kojem je aktiviste nazvala pristalicama terorizma i pod utjecajem alkohola i droga.
Snimci koje je emitovao izraelski Channel 14 također prikazuju aktiviste kako kleče s rukama vezanim iza leđa i licem okrenutim prema podu, dok se u pozadini čuje izraelska himna.
Prema organizatorima flotile, izraelske snage su u međunarodnim vodama u ponedjeljak napale ukupno 50 plovila koja su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.
Flotila je isplovila u četvrtak iz turskog grada Marmaris u novom pokušaju da probije nezakonitu izraelsku blokadu Gaze koja traje od 2007. godine.