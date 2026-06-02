Predsjednik Evropskog vijeća poručio da je proširenje zajednički cilj EU i regiona, uz naglasak da je evropska budućnost Sj. Makedonije uslovljena reformama, dijalogom sa susjedima i ispunjavanjem dogovorenih koraka za otvaranje pregovora o članstvu

Costa u Skoplju: Želimo što prije zvanično otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom Predsjednik Evropskog vijeća poručio da je proširenje zajednički cilj EU i regiona, uz naglasak da je evropska budućnost Sj. Makedonije uslovljena reformama, dijalogom sa susjedima i ispunjavanjem dogovorenih koraka za otvaranje pregovora o članstvu

Proširenje je naš zajednički cilj, a budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u utorak u Skoplju, javlja Anadolu.

Costu je u glavnom gradu Sjeverne Makedonije primio premijer Hristijan Mickoski, s kojim je održao sastanak nasamo, a nakon toga je održan sastanak delegacija.

Nakon sastanka, Costa i Mickoski održali su zajedničku konferenciju za novinare, s fokusom na proces članstva zemlje u EU.

Mickoski je rekao da zemlja ostaje posvećena evropskom putu i traži pravedan i predvidljiv proces, naglašavajući: "Naš stav je jasan, ostajemo čvrsto posvećeni evropskom putu."

Dodao je da Sjeverna Makedonija ne traži privilegije, već proces zasnovan na principima i evaluaciji reformi.

Premijer Sjeverne Makedonije izrazio je uvjerenje da, kako je rekao, dostojanstvo, identitet i principi ne bi trebali biti prepreka evropskoj perspektivi.

Naglasio je i da zemlja radi na reformama u administraciji, ekonomiji i institucijama, ali je upozorio na neizvjesnost koju građani osjećaju nakon dugih godina čekanja i političkih promjena u procesu integracije.

Costa je naglasio da je proširenje Evropske unije zajednički cilj i da je budućnost Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji.

"Proširenje je naš zajednički cilj i budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji", rekao je.

Pohvalio je napredak kada je riječ o reformama, posebno u vladavini prava i javnoj upravi, dodajući da su one ključne za korištenje Plana rasta EU i napredak u pregovorima o pristupanju.

Costa je naglasio da je pridržavanje Sjeverne Makedonije zajedničkoj vanjskoj politici EU važan strateški signal, opisujući EU kao najpouzdanijeg partnera u regiji.

U vezi s procesom pristupanja, Costa je rekao da dogovorene ustavne promjene ostaju neophodan korak za formalno otvaranje pregovora.

"To je jedini način da se otključaju sve prednosti članstva u Evropskoj uniji za narod Sjeverne Makedonije", rekao je.

Šef Evropskog vijeća dodao je da napredak u integraciji zavisi od konstruktivnog dijaloga sa susjedima i provođenja potrebnih reformi.

Costa je naglasio i da će EU nastaviti podržavati Sjevernu Makedoniju politički i finansijski, ali da je "moć oblikovanja budućnosti u vašim rukama", pozivajući na pragmatične korake i izgradnju povjerenja u regiji.

"Želimo što prije zvanično otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom", izjavio je Costa.

Rekao je da je Evropsko vijeće 2022. godine već postavilo okvir za pregovore sa Sjevernom Makedonijom i da nije potrebno "ništa manje ni ništa više".

Costa je na turneji po Zapadnom Balkanu, koja će se završiti učešćem na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora, 5. juna.