Costa u Skoplju: Želimo što prije zvanično otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom

Shpetim Hiseni
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Proširenje je naš zajednički cilj, a budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u utorak u Skoplju, javlja Anadolu.
Costu je u glavnom gradu Sjeverne Makedonije primio premijer Hristijan Mickoski, s kojim je održao sastanak nasamo, a nakon toga je održan sastanak delegacija.
Nakon sastanka, Costa i Mickoski održali su zajedničku konferenciju za novinare, s fokusom na proces članstva zemlje u EU.
Mickoski je rekao da zemlja ostaje posvećena evropskom putu i traži pravedan i predvidljiv proces, naglašavajući: "Naš stav je jasan, ostajemo čvrsto posvećeni evropskom putu."
Dodao je da Sjeverna Makedonija ne traži privilegije, već proces zasnovan na principima i evaluaciji reformi.
Premijer Sjeverne Makedonije izrazio je uvjerenje da, kako je rekao, dostojanstvo, identitet i principi ne bi trebali biti prepreka evropskoj perspektivi.
Naglasio je i da zemlja radi na reformama u administraciji, ekonomiji i institucijama, ali je upozorio na neizvjesnost koju građani osjećaju nakon dugih godina čekanja i političkih promjena u procesu integracije.
Costa je naglasio da je proširenje Evropske unije zajednički cilj i da je budućnost Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji.
"Proširenje je naš zajednički cilj i budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji", rekao je.
Pohvalio je napredak kada je riječ o reformama, posebno u vladavini prava i javnoj upravi, dodajući da su one ključne za korištenje Plana rasta EU i napredak u pregovorima o pristupanju.
Costa je naglasio da je pridržavanje Sjeverne Makedonije zajedničkoj vanjskoj politici EU važan strateški signal, opisujući EU kao najpouzdanijeg partnera u regiji.
U vezi s procesom pristupanja, Costa je rekao da dogovorene ustavne promjene ostaju neophodan korak za formalno otvaranje pregovora.
"To je jedini način da se otključaju sve prednosti članstva u Evropskoj uniji za narod Sjeverne Makedonije", rekao je.
Šef Evropskog vijeća dodao je da napredak u integraciji zavisi od konstruktivnog dijaloga sa susjedima i provođenja potrebnih reformi.
Costa je naglasio i da će EU nastaviti podržavati Sjevernu Makedoniju politički i finansijski, ali da je "moć oblikovanja budućnosti u vašim rukama", pozivajući na pragmatične korake i izgradnju povjerenja u regiji.
"Želimo što prije zvanično otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom", izjavio je Costa.
Rekao je da je Evropsko vijeće 2022. godine već postavilo okvir za pregovore sa Sjevernom Makedonijom i da nije potrebno "ništa manje ni ništa više".
Costa je na turneji po Zapadnom Balkanu, koja će se završiti učešćem na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora, 5. juna.