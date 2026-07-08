Costa poručio Zelenskom: Ukrajina napreduje ka članstvu u EU-u Postoji rastući globalni zamah za postizanje mira kroz snagu, prema zvaničniku EU-a

Postoji napredak u pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji (EU), rekao je u srijedu predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari, javlja Anadolu.

"Napredujemo ka pristupanju Ukrajine EU-u. Otvaranje novog pregovaračkog klastera trebalo bi uskoro doći", rekao je Costa na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Costa je tvrdio da međunarodna podrška Ukrajini nastavlja rasti.

"Postoji rastući globalni zamah za postizanje mira kroz snagu: povećanje finansijske, energetske i vojne podrške Ukrajini, uz istovremeno pojačavanje pritiska na Rusiju da se uključi u smislene mirovne pregovore", rekao je.

Govoreći o najnovijim napadima Rusije, Costa je tvrdio da Moskva nije uspjela postići svoje vojne ciljeve.

"Eskalacija napada Rusije na ukrajinske gradove i infrastrukturu dokaz je da nije uspjela postići svoje ciljeve na bojnom polju", rekao je.

"Uz Ukrajinu stojimo na svakom koraku."

Lideri EU su se složili da otvore pregovore o pridruživanju s Ukrajinom u decembru 2023. godine.