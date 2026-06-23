Trump je angažovao Billa Pultea da smanji broj zaposlenih u Uredu direktora Nacionalne obavještajne službe, očekuje se da će stotine dobiti otkaze, uprkos upozorenjima da bi to moglo ugroziti napore u borbi protiv terorizma

CNN: Trumpova administracija provodi masovna otpuštanja u vodećoj američkoj obavještajnoj agenciji Trump je angažovao Billa Pultea da smanji broj zaposlenih u Uredu direktora Nacionalne obavještajne službe, očekuje se da će stotine dobiti otkaze, uprkos upozorenjima da bi to moglo ugroziti napore u borbi protiv terorizma

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je počela provoditi masovna otpuštanja u vodećoj američkoj obavještajnoj agenciji, prema CNN-u, prenosi Anadolu.

Navodno se otkazi dijele stotinama zaposlenih u Uredu direktora Nacionalne obavještajne službe (ODNI), a provodi ih vršilac dužnosti direktora Bill Pulte, kojeg je lično odabrao predsjednik Donald Trump, čije je imenovanje izazvalo mnogo kontroverzi u Kongresu, jer nema obavještajno iskustvo.

"Otpuštanja u dubokoj državi su počela", rekao je izvor za CNN, koji je prvi izvijestio o otpuštanjima. Međutim, tačan broj radnih mjesta koja se ukidaju još nije objavljen.

Prema CNN-u, Pulte se pojavio na svom novom poslu dan ranije prošle sedmice nakon što je zatražio spisak svih zaposlenih u uredu, očigledno čak i iznenadivši odlazeću direktoricu Tulsi Gabbard.

Dva odjeljenja za koja se očekuje da će biti najteže pogođena masovnim smanjenjem broja zaposlenih su Nacionalni centar za borbu protiv terorizma i Nacionalni centar za kontraobavještajnu i sigurnosnu službu, rekli su izvori za CNN.

Otpuštanja su izvršena uprkos upozorenjima vodećih demokrata u obavještajnim odborima Senata i Predstavničkog doma, koji su u ponedjeljak poslali pismo Pulteu "upozoravajući ga na rizike velikih smanjenja broja zaposlenih", prema CNN-u.

"Zabrinuti smo zbog izvještaja da namjeravate otpustiti ili staviti na odmor stotine službenika Ureda direktora nacionalne obavještajne službe (ODNI) već ove sedmice", napisali su senator Mark Warner i zastupnik Jim Himes u svom pismu.

"Iako postoji prostor za razmatranje odgovornog smanjenja broja zaposlenih u ODNI-u, svako veliko smanjenje uslijedilo bi nakon značajnog smanjenja koje se već dogodilo 2025. godine i riskiralo bi ugrožavanje misije organizacije eksplicitno stvorene nakon 11. septembra kako bi se spriječio svaki budući takav teroristički napad", nastavili su.

Na pitanje o otpuštanjima, Bijela kuća je ukazala na nedavnu objavu na društvenim mrežama u kojoj je Trump rekao da je zatražio od Pultea "da izvrši hitno i potrebno smanjenje broja zaposlenih u uredu, vraćajući osoblje u njihove matične agencije".

Odvojeni izvor je za NBC News rekao da je Pulte "naredio članovima osoblja da odrede 400 zaposlenika koji će biti otpušteni iz Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma" u narednim sedmicama.



Ta smanjenja broja zaposlenih zabrinjavaju zastupnike i u Predstavničkom domu i u Senatu jer je jedinica za borbu protiv terorizma osnovana nakon napada 11. septembra 2001. godine kako bi "pratila terorističke prijetnje i osumnjičene militante i prikupljala informacije iz svih saveznih agencija".

Bivši obavještajni zvaničnici rekli su za NBC da masovno smanjenje broja zaposlenih "bi moglo ugroziti sposobnost vlade da otkrije i spriječi terorističke zavjere".

Zajedničko pismo poslano Pulteu od strane Warnera i Himesa posebno se bavilo tim pitanjem.

"S obzirom na vaš nedostatak iskustva unutar obavještajne zajednice, teško je zamisliti da ste u tako kratkom vremenu već razvili potpuno informirane stavove o tome kako smanjiti ODNI bez izlaganja rizicima po nacionalnu sigurnost", napisali su.

"Uvođenje značajnih strukturnih promjena u ODNI, uključujući smanjenje broja vojnika, nije prikladan postupak ni za koga ko vrši dužnost, a kamoli bez konsultacija s Kongresom, i trebali biste se suzdržati od toga."