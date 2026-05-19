Civilna zaštita Gaze: Bez teške mehanizacije ne možemo do tijela oko 8.500 ljudi pod ruševinama Oštećena oprema i blokade onemogućavaju izvlačenje stradalih u Gazi

Glasnogovornik civilne zaštite u Gazi Mahmoud Basal upozorio je da spasilački timovi ne mogu doći do tijela oko 8.500 ljudi koji se, prema procjenama, nalaze pod ruševinama u palestinskoj enklavi, jer je većina teške opreme uništena ili nedostupna, dok su preostala vozila stara i često neispravna, javlja Anadolu.

Basal je rekao da timovi civilne zaštite intenzivno rade u ratnim uslovima kako bi izvukli civile ispod ruševina, došli do tijela i ublažili rizike koje predstavljaju uništene strukture.

Za AA je kazao da se otprilike 8.500 palestinskih tijela još uvijek nalazi pod ruševinama u Gazi i da im je potrebna teška mehanizacija poput buldožera, bagera i kamiona da bi došli do ovih osoba, dodajući da je nemoguće doći do tijela bez njih.

Basal je izjavio da je otprilike 90 posto vozila civilne zaštite uništeno u izraelskim napadima, a da su preostala vozila stara i često neispravna, pri čemu su čak i najnovija vozila stara preko 30 godina.

Naveo je da je primio brojne pozive za pomoć od porodica koje pokušavaju doći do svojih voljenih koji su zarobljeni pod ruševinama, te da zbog nedostatka teške opreme, timovi ponekad rade cijeli dan bez uspjeha.

Rekao je da su buldožeri i bageri prvenstveno potrebni za uklanjanje betonskih blokova, a da timovi civilne zaštite mogu raditi tek nakon ovih intervencija.

Basal je izjavio da timovi rade u teško oštećenim zgradama koje su u opasnosti od urušavanja, naglašavajući da se osoblje stalno suočava s rizikom od povreda i smrti.

Dodao je da timovi civilne zaštite često doživljavaju kvarove vozila dok izlaze na mjesto događaja, što ozbiljno utiče na njihov kapacitet za odgovor.

Podsjećajući da su dugo tražili podršku u opremi od međunarodnih organizacija, Basal je rekao: "Izrael sprečava ulazak teške opreme u Gazu."

Napomenuo je da je trenutna situacija u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim konvencijama.

Naveo je da pokušavaju istovremeno odgovoriti na brojne incidente u različitim dijelovima Pojasa Gaze, te da zaustavljanje radova u jednom području radi prelaska u drugo stvara nove probleme.

Basal je rekao da Crveni krst pokušava osigurati ograničen broj teške opreme, ali će to omogućiti pristup samo ograničenom broju tijela, te je pozvao međunarodnu zajednicu na sveobuhvatniju podršku.

Poručio je da će nastaviti rad uprkos svim poteškoćama.