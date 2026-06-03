Američki predsjednik Trump kazao da se pregovori s Iranom nastavljaju bez prekida i pozvao Teheran da "postigne sporazum na ovaj ili onaj način"

Cijene nafte rastu zbog neizvjesnosti oko američko-iranskih mirovnih pregovora i obnavljanja tenzija u Perzijskom zalivu Američki predsjednik Trump kazao da se pregovori s Iranom nastavljaju bez prekida i pozvao Teheran da "postigne sporazum na ovaj ili onaj način"

Cijene nafte su u srijedu porasle, potaknute neizvjesnošću oko mirovnih pregovora između SAD-a i Irana i obnavljanju napetosti u Perzijskom zalivu.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po 97,85 dolara po barelu u 9,45 sati po lokalnom vremenu (06:45 GMT), što je povećanje od oko 1,9% u odnosu na prethodno zatvaranje od 96 dolara.

Američka referentna vrijednost West Texas Intermediate (WTI) porasla je za oko 2,1% na 95,69 dolara po barelu, u poređenju sa 93,76 dolara na prethodnoj sesiji.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori s Iranom nastavljaju bez prekida i pozvao Teheran da "postigne sporazum na ovaj ili onaj način".

"Izvještaji lažnih vijesti da su Islamska Republika Iran i SAD prestali govoriti prije nekoliko dana su lažni i pogrešni. Razgovori između nas su se kontinuirano vodili, uključujući prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jedan dan i danas. Kuda vode, nikad se ne zna", napisao je Trump na platformi za društvene mreže Truth Social.

U međuvremenu, američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da je neutraliziran prazan tanker koji je plovio prema iranskoj luci u Perzijskom zalivu.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), sa svoje strane, rekao je da je gađao štab Pete flote SAD u Bahreinu projektilima i bespilotnim letjelicama (UAV).

U saopćenju, IRGC je naveo da su napadi na američku bazu u Bahreinu izvedeni kao odgovor na američki napad na ostrvo Qeshm.

Također je navedeno da je, nakon noćnog američkog raketnog napada na iranski tanker za naftu u blizini Hormuškog moreuza, brod Panaya – za koji se kaže da ima veze sa SAD-om i Izraelom – bio gađan projektilima koje je ispalila iranska mornarica.

Ovakav razvoj događaja smanjio je optimizam u pogledu mogućnosti mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, dok je nastavak sukoba na Bliskom istoku podržao rast cijena.