Cijena sirove nafte Brent pala više od četiri posto, spustivši se ispod 80 dolara po barelu prvi put od početka marta

Cijene nafte padaju dok je Brent skliznuo ispod 80 dolara zbog očekivanja oporavka prometa kroz Hormuški moreuz Cijena sirove nafte Brent pala više od četiri posto, spustivši se ispod 80 dolara po barelu prvi put od početka marta

Cijene nafte oštro su pale u utorak, pri čemu je sirova nafta Brent pala ispod 80 dolara (oko 68,9 eura) po barelu prvi put od početka marta, jer su očekivanja o sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza ublažila zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju.

Međunarodna referentna sirova nafta Brent pala je za oko četiri posto na 79,8 dolara po barelu u 12.35 sati po GMT-u, dok je američka referentna sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) oslabila za 4,3 posto na 77,3 dolara, jer su trgovci u cijene uračunali mogućnost obnove protoka sirove nafte iz regiona Zaljeva.

Cijene su na putu da zabilježe najduži niz padova ove godine, pod pritiskom očekivanja da bi privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao pomoći u obnovi plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih tranzitnih pravaca za naftu.

Očekuje se da će sporazum biti potpisan u Švicarskoj u petak.