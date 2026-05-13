Cijena odbrambenog raketnog sistema Patriot bi se navodno mogla udvostručiti za Švicarsku Glasnogovornik Saveznog ureda za naoružanje kaže da se očekivani dodatni troškovi za odbrambeni sistem američke proizvodnje kreću u rasponu od "50 posto plus"

Planirana kupovina američkog odbrambenog raketnog sistema Patriot od strane Švicarske mogla bi postati znatno skuplja, prema izvještajima švicarskih medija u srijedu, prenosi Anadolu.

Tamedia i CHMedia objavili su da bi se cijena na kraju mogla udvostručiti u odnosu na prvobitno odobreni trošak od 2,3 milijarde švicarskih franaka (2,9 milijardi dolara ili 2,47 milijardi eura).

Iako Savezni ured za naoružanje nije potvrdio izvještaje, glasnogovornik je rekao švicarskoj televizijskoj stanici SRF da se očekivani dodatni troškovi kreću u rasponu od "50 posto plus".

Vlasti su potvrdile da će isporuka odbrambenog raketnog sistema vjerovatno biti odgođena pet do sedam godina.

Kašnjenja su uglavnom povezana s ratom u Ukrajini, koji je povećao globalnu potražnju za sistemima protivzračne odbrane.

Izvještaji medija sugeriraju da bi tenzije koje uključuju Iran mogle utjecati na rokove isporuke.

Nakon izvještaja, švicarska vlada je saopćila da će nabavka sistema Patriot biti suočena s većim troškovima i dužim periodima čekanja.

U aprilu je Švicarsko savezno vijeće odlučilo obustaviti plaćanja SAD-u za sistem Patriot dok ponovo procjenjuje proces nabavke.

Vlada je tada saopćila da nije isključila mogućnost potpunog otkazivanja kupovine u korist nabavke sistema protivraketne odbrane evropske proizvodnje.

Švicarske vlasti su saopćile da se konačna odluka o tome kako dalje postupiti očekuje ovog ljeta.