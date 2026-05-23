Christian Schmidt: Ogroman pritisak iz SAD-a, upozorenje na rizike raspada BiH i kritika pasivnosti EU-a Visoki predstavnik tvrdi da je bio izložen snažnim pritiscima iz Washingtona, uz poruke o slabom angažmanu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da je na njega vršen ogroman i iznenađujući pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ne zna tačne razloge, ali da ne vjeruje da će SAD promijeniti svoju dugogodišnju strategiju prema Balkanu.

"Šta američki predsjednik misli, ne znam. Mogu samo da kažem da je postojao ogroman i iznenađujući pritisak iz SAD. Pošto sam želio da izbjegnem da te diskusije, čiju pozadinu ne znam, nanesu štetu instituciji visokog predstavnika, odlazim ranije nego što sam to zamišljao", rekao je Schmidt u intervjuu za list "Augsburger Allgemeine", odgovarajući na pitanje da li ga je predsjednik Donald Trump natjerao na ostavku.

Na pitanje o tvrdnjama da je ometao izgradnju gasovoda kroz BiH, u koji su uključeni investitori iz okruženja Donalda Trumpa, Schmidt je naveo da je ta tema igrala određenu ulogu, ali da nikada nije bio protiv tog projekta.

"Naprotiv. Taj gasovod od Hrvatske prema BiH inicirala je Evropska unija, da bi BiH bila manje zavisna od ruske nafte i gasa. Utoliko sam više iznenađen da EU nije uspjela da taj gasovod izgradi evropskim sredstvima, već su Bosni sada za to potrebni Amerikanci", rekao je Schmidt.

On je ipak poručio da ne očekuje promjenu američke strategije prema Balkanu, naglašavajući da su, prema njegovom mišljenju, u pitanju uglavnom kratkoročne inicijative, poput energetskih projekata.

Schmidt je izrazio zabrinutost zbog političkih procesa u BiH, posebno u vezi s mogućim odvajanje Republike Srpske, koje, kako je naveo, zagovara njen lider Milorad Dodik.

"Ono što vidim su kratkoročne inicijative. Moja je glavna briga da svi mi, Evropljani, Amerikanci i Bosanci, još uvijek nismo svjesni šta bi značilo odvajanje Republike Srpske", rekao je Schmidt.

On je upozorio da Republika Srpska ima oko 800.000 stanovnika i da bi kao samostalna država bila ekonomski neodrživa.

"Kao samostalna država ne bi bila u stanju da preživi. Tu je u igri jako puno nacionalističke propagande. A ko poznaje istoriju Balkana, zna da teritorijalne promjene mogu ugroziti mir", rekao je.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi Dodik ostvario svoje političke ciljeve, BiH bi mogla biti dovedena u stanje raspada, iako, kako je naveo, takvi scenariji mogu biti kontrolisani.

Schmidt je kritikovao i nedovoljnu pažnju Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da Zapadni Balkan često ostaje na margini evropske politike.

"Mi smo često zadovoljni ako ništa ne čujemo o Zapadnom Balkanu. Ali time Evropa sebi jako olakšava stvar. Problemi na Balkanu su i naši problemi", rekao je Schmidt.

Govoreći o evropskoj perspektivi BiH, on je ocijenio da članstvo u EU jeste moguće, ali dugotrajan proces, te dodao da mlađe generacije nemaju strpljenja za spore integracije.

"Ako se posmatra sveukupno, onda će to još dugo trajati. A to strpljenje mladi ljudi više nemaju", rekao je Schmidt, navodeći da bi koncept pridruženog članstva, poput onog koji se razmatra za Ukrajinu, mogao biti primjenjiv i na BiH.