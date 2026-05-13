Cevdet Yilmaz: Turska i Belgija traže dublju saradnju u trgovini i odbrani Cevdet Yilmaz kaže da je bilateralna trgovina dostigla 9,2 milijarde dolara u 2025. godini usred širenja saradnje

Potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz izjavio je u srijedu da Turska i Belgija žele produbiti saradnju u trgovini, odbrani, energetici i digitalnoj transformaciji nakon razgovora sa belgijskim zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Maximeom Prevotom u Ankari.

Yilmaz je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal rekao da se sastao sa Prevotom i njegovom delegacijom u Predsjedničkom kompleksu u turskoj prijestolnici u sklopu Belgijske ekonomske misije u Turskoj koju je predvodila kraljica Mathilde.

„Zadovoljni smo što naši odnosi sa Belgijom, našim saveznikom i partnerom u NATO-u, dobijaju novi zamah u oblastima kao što su trgovina, energetika, povezanost, odbrambena industrija i digitalna transformacija“, izjavio je Yilmaz.

Napomenuo je da je obim bilateralne trgovine dostigao 9,2 milijarde dolara u 2025. godini i rekao da obje zemlje imaju za cilj da dodatno povećaju tu brojku u narednim godinama.

Rekao je da su obje zemlje odlučne u jačanju obrambene saradnje unutar okvira NATO-a, istovremeno produbljujući zajednički rad na „strateškim pitanjima kao što su Srednji koridor i energetska sigurnost“.

Također je naglasio važnost „konstruktivnog, inkluzivnog i strateškog pristupa“ u odnosima Turske i EU.

Yilmaz je nadalje izrazio nadu da će sastanci održani tokom Belgijske ekonomske misije, opisane kao najveća posjeta belgijske delegacije Turskoj pod vodstvom kraljice Mathilde, otvoriti vrata novim partnerstvima i označiti „novu prekretnicu“ u odnosima i s Belgijom i s EU.