Centralna džamija u Cambridgeu, izgrađena uz potporu Turske, domaćin historijske posjete kralja Charlesa Tokom prve posjete britanskog kralja istaknut simbolički značaj Centralne džamije u Cambridgeu usred rastuće islamofobije i diskriminacije

Centralna džamija u Cambridgeu, prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi, izgrađena uz podršku Turske i otvorena 2019. godine u engleskom gradu Cambridgeu, bila je domaćin onoga što se smatra simbolički značajnim događajem, posjete kralja Charlesa III u vrijeme kada su mržnja prema muslimanima (islamofobija) i diskriminacija u porastu.

Kralj Charles III posjetio je Centralnu džamiju u Cambridgeu, opisanu kao "prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi", i sastao se s predstavnicima muslimanske zajednice. Tokom posjete, kralj se sastao s imamima džamije, povjerenicima i članovima muslimanske zajednice u Cambridgeu.

Među prisutnima tokom posjete bili su turski ambasador u Londonu Osman Koray Ertas, članovi Upravnog odbora džamije u Cambridgeu Zeynep Coskun Koc i Selim Argun, britanski istraživač i autor Abdulhakim Murad, koji je primio islam sa 19 godina, kao i brojni pozvani gosti.

U sklopu posjete, organizirane u znak podrške vjerskoj raznolikosti Velike Britanije, kralj Charles obišao je različite dijelove džamije, koja je izgrađena uz doprinos Turske fondacije Diyanet, i primio informacije od zvaničnika.

Tokom posjete, kralju Charlesu uručen je stakleni uteg za papir koji je proizveo Pasabahce, inspirisan arhitekturom kupole džamije Selimije, ograničeno izdanje djela Fuata Sezgina pod nazivom "Naučno naslijeđe islamske civilizacije" i prestižna knjiga koja opisuje proces izgradnje, arhitektonski pristup i 23 nagrade koje je primila Centralna džamija u Cambridgeu.

Džamija je također bila domaćin izložbe "Nauka i tehnologija u islamu", na kojoj su predstavljena važna djela i studije kojima je islamska civilizacija doprinijela čovječanstvu u oblastima nauke i tehnologije.

Izložba je realizovana uz podršku preminulog Ersina Arioglua, jednog od osnivača Yapi Merkezi, i dala je važan doprinos, ne samo funkciji džamije kao mjesta bogosluženja već i njenom obrazovnom i kulturnom naslijeđu.

- Spoj islamske geometrije i lokalnih arhitektonskih elemenata Cambridgea -

U razgovoru za Anadolu nakon posjete, članica Upravnog odbora Cambridge Mosque Trust Zeynep Coskun Koc izjavila je da je posjeta od historijskog značaja i za Centralnu džamiju Cambridgea i za javnost.

„Prvi put, britanski kralj je zvanično posjetio džamiju. Prethodno je njegova majka, kraljica (Elizabeth), posjetila džamiju 2002. godine, ali posjete nije bilo 20 godina, a kralj nikada prije nije zvanično posjetio džamiju“, rekla je.

Naglašavajući da je Centralna džamija Cambridge prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi, Koc je rekla da je džamija dobila brojne nagrade i da su islamska geometrija i lokalni arhitektonski elementi Cambridgea spojeni u njenom arhitektonskom dizajnu.

Navodeći da je podrška Turske bila odlučujuća u uspostavljanju džamije, Koc je rekla: "Upravo je Turska fondacija Diyanet shvatila vrijednost izgradnje ove džamije, šta bi ona ovdje dodala i podržala nas. Turska fondacija Diyanet je bila naš najveći podržavalac od samog početka."

Koc je podvukla da je pokretačka snaga projekta bio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan: "Naš predsjednik je bio lično uključen u svaki detalj projekta i pomno je pratio izgradnju džamije. Nakon što je izgradnja naše džamije završena, ona je otvorena 2019. godine uz učešće našeg predsjednika."

Također je rekla da je tokom posjete predstavljeno pismo koje je napisao Erdogan i upućeno kralju Charlesu, napominjući da je u pismu turski predsjednik rekao da smatra kraljevu posjetu džamiji vrijednom u vrijeme kada su islamofobija i rasizam u porastu.

„Kralj je također bio veoma zadovoljan što je primio takvo pismo od našeg predsjednika. Naš predsjednik mu je također uputio poziv. I mi smo ga prenijeli. Bio je veoma zadovoljan i rekao je: 'Već jako želim posjetiti Tursku'“, rekla je Koc.

Rekla je da je kralj Charles, na kraju posjete, izjavio da je bio duboko impresioniran arhitekturom džamije i njenim ekološki prihvatljivim karakteristikama, dodajući da je kralj skrenuo pažnju na važnost obavljanja bogosluženja u građevini izgrađenoj posebno kao džamija.

„Svi su dobro svjesni da ova džamija ne bi mogla biti izgrađena bez podrške Turske. Veoma je lijepo to čuti. Ovo također pokazuje viziju pod vodstvom našeg predsjednika“, rekla je Koc.

- "Posjeta kralja Charlesa je historijski dan" -

Član Upravnog odbora Cambridge Mosque Trust Selim Argun također je istakao da je prvi put u historiji britanske monarhije kralj posjetio džamiju.

„Danas je veoma važan, historijski dan za grad Cambridge, za muslimane i tursku zajednicu i za Centralnu džamiju Cambridge", rekao je.

Naglasio je da, uprkos svom gustom rasporedu, kralj Charles nije otkazao posjetu i podsjetio da je istog dana obilježena i 75. godišnjica od kada je Cambridge dobio status grada.

Navodeći da je Centralna džamija u Cambridgeu izgrađena doprinosima Turske, Argun je rekao: "Ova džamija je izgrađena i puštena u rad prvenstveno po uputama našeg predsjednika, uz značajne doprinose Turske fondacije Diyanet i Predsjedništva za vjerske poslove."

Argun je rekao da su ugostili kralja Charlesa tokom posjete i informisali ga o aktivnostima Direktorata za vjerske poslove i Turske fondacije Diyanet.

Također je napomenuo da upravni odbor uključuje poslovne ljude koji su proveli značajne građevinske i dobrotvorne aktivnosti u Turskoj.

Navodeći da je Cambridge jedan od vodećih centara u Velikoj Britaniji za poslovanje, akademsku zajednicu, intelektualni život i zdravstveni sektor, Argun je skrenuo pažnju na bogatu kulturnu strukturu grada.

"Unutar takvog intelektualnog mozaika, mi smo ovdje predstavljajući naše Predsjedništvo i našeg predsjednika kako bismo unijeli duh anadolske mudrosti iz Turske ovdje", rekao je.

- "Posjeta kralja Charlesa III je simbolično važna"

Britanski istraživač i autor Abdulhakim Murad, jedan od onih koji su doprinijeli otvaranju Centralne džamije u Cambridgeu, također je naglasio da je posjeta kralja Charlesa III simbolično važna.

Murad je rekao da posjeta ima značaj za muslimansku zajednicu u Velikoj Britaniji u vrijeme kada među zajednicama vlada tjeskoba, neizvjesnost i neznanje.

Navodeći da je važno da muslimansku zajednicu u Cambridgeu posjeti, poštuje i prizna kralj, britanski vladar, rekao je da se kralj tokom posjete sastao i s članovima upravnog odbora džamije, uključujući turske povjerenike.

Murad je rekao da je kralj Charles pokazao veliko zanimanje za ekološki prihvatljive i održive tehnologije korištene u izgradnji džamije, dodajući da je kralj dugo razgovarao, posebno s mladima i djecom.

Rekao je da je društvena kohezija važna kralju Charlesu, napominjući da je džamija također centar dobrih međuvjerskih odnosa te da su lokalni biskup i lokalni rabin također bili prisutni tokom posjete.

Murad je rekao da džamija nekim ljudima izvana može izgledati kao nepoznato mjesto bogosluženja, ali je dodao da je to centar koji okuplja različite zajednice.

"Turske, arapske i nigerijske zajednice okupljaju se kako bi se molile pod istim krovom islama, ali vrata ovdje su otvorena i za širi svijet", rekao je.

Podvukao je da je Centralna džamija u Cambridgeu mjesto gdje se razvijaju društveni odnosi i primjenjuju ekološki prihvatljive tehnologije. "Volimo biti dobri susjedi", rekao je.

Dodao je da je kralj, kao simbol nacionalnog jedinstva, zadovoljan što vidi da mjesta bogosluženja igraju ulogu u okupljanju zajednica i suprotstavljanju podjelama i nerazumijevanju.

- Prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi -

Centralna džamija u Cambridgeu, izgrađena u engleskom gradu Cambridgeu i otvorena 2019. godine na ceremoniji kojoj je prisustvovao Erdogan, ističe se kao "prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi".

Džamija koristi fotonaponske panele, toplotne pumpe zrak-voda, krov od seduma, prirodne sisteme ventilacije i drvo dobiveno iz održivo upravljanih šuma.

Izgrađena uglavnom od prirodnih materijala poput drveta i Džamija, izgrađena od mramora, ističe se i po svojoj karakteristici nulte emisije ugljika.

Kišnica se sakuplja za zalijevanje sadnica i čišćenje, dok se otprilike 40% električne energije džamije generira iz solarne energije.

Zahvaljujući sistemu na krovu džamije koji pretvara temperaturu zraka u toplinu, voda u rezervoarima za toplu vodu i sistemu podnog grijanja se zagrijava.

Pomoću senzora, kada se nivo kisika unutra smanji ili temperatura poraste, topli zrak se izvlači kroz gornje otvore, a svjež zrak se dovodi u zgradu.

Zbog svojih ekološki prihvatljivih karakteristika, na stropu džamije ugrađeni su prozori u obliku kupole kako bi se omogućilo prirodno svjetlo odozgo i reflektirala sunčeva svjetlost direktno u unutrašnjost.

Arhitektura džamije uključuje elemente inspirirane lepezastim svodovima obližnje kapele King's Collegea i viktorijanskim zidovima od cigle s uzorkom križa koji se često nalaze u cambridgeskom okrugu Romsey.

Osim toga, Centralna džamija u Cambridgeu redovno dostavlja pakete hrane porodicama koje se suočavaju s finansijskim poteškoćama u gradu i organizira događaje za podizanje zdravstvene svijesti.

Džamija, koja je služila kao lokalni centar za vakcinaciju tokom pandemije COVID-19, također je domaćin aktivnosti društvene odgovornosti, uključujući volonterske kampanje sakupljanja smeća koje vode mladi.

Džamija također održava bliske veze s Vijećem džamija Cambridgea, Muslimanskim koledžom Cambridge i drugim vjerskim zajednicama u Južnom Cambridgeshireu.

- Brojne nagrade za dizajn -

Dizajn Centralne džamije u Cambridgeu zasnovan je na islamskim estetskim principima, tradiciji islamske umjetnosti, načinu života poslanika Muhameda i važnosti koju islam pridaje zaštiti prirode.

Nakon arhitektonskog konkursa organizovanog oko ovih principa, džamija je izgrađena i dobila je brojne međunarodne nagrade za dizajn.

Turska fondacija Diyanet bila je među najvećim donatorima projekta, dok je džamija izgrađena uz podršku Yapi Merkezija i doprinosa lokalnih i međunarodnih filantropa.

Uglavnom završena u aprilu 2019. godine, džamija može istovremeno primiti oko 1.000 vjernika.