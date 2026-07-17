CENTCOM: SAD uništio iranski toranj za nadzor koji je korišten za praćenje brodova Uništavanje tornja direktno narušava sposobnost IRGC-a da koordinira napade na nevine članove civilne posade, navodi Centralna komanda

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je u petak da su američke snage dan ranije uništile toranj za nadzor u iranskoj luci Chah Bahar Shahid Kalantari, javlja Anadolu.

„Američke snage su 16. jula uspješno uništile nadzorni toranj u luci Chah Bahar Shahid Kalantari, koji je dio mreže za pomorski nadzor duž iranske obale Omanskog zaljeva, a koju Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) decenijama koristi za praćenje i ciljanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac“, objavila je komanda na američkoj društvenoj mreži X.

„Uništavanje ovog tornja direktno narušava sposobnost IRGC-a da koordinira napade na nevine članove civilne posade“, navodi se u objavi.

Komanda je dodala da je napad imao za cilj zaštitu slobode plovidbe u regionalnim vodama za komercijalni pomorski saobraćaj, napominjući pritom da brodovi koji pokušaju prekršiti trenutnu američku pomorsku blokadu protiv Irana neće biti obuhvaćeni tom zaštitom.

Sjedinjene Američke Države su u utorak objavile da su obnovile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili odlaze iz njih.

Tenzije između SAD-a i Irana nedavno su eskalirale oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.