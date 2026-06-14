Umjetnička institucija postupila je po nalogu sudije nakon što je apelacioni sud odbio zahtjev za odgađanje presude, dok se pravni spor o promjeni naziva nastavlja, navode mediji

Centar Kennedy uklanja Trumpovo ime sa zgrade usred sudskog spora Umjetnička institucija postupila je po nalogu sudije nakon što je apelacioni sud odbio zahtjev za odgađanje presude, dok se pravni spor o promjeni naziva nastavlja, navode mediji

Centar Kennedy uklonio je ime američkog predsjednika Donalda Trumpa sa zgrade u Washingtonu, postupajući po sudskom nalogu dok se nastavlja pravna bitka oko naziva ove ustanove za izvođačke umjetnosti, prenose mediji.

Izvršni direktor Matt Floca izjavio je da je Trumpovo ime uklonjeno sa zgrade nakon sudske odluke kojom je naloženo njegovo uklanjanje, objavio je CNN u subotu.

Radnici su rano u subotu počeli uklanjati natpise nakon što su ekipe u petak prekrile fasadu ceradom, navodi se u izvještaju.

Ovaj potez uslijedio je nakon odluke američkog okružnog sudije Christophera Coopera, koji je presudio da samo Kongres može odobriti promjenu naziva institucije te naložio uklanjanje svih referenci na Trumpa sa zgrade i iz povezanih materijala.

Apelacioni sud je u petak odbio zahtjev centra da privremeno obustavi izvršenje presude dok se postupak nastavlja, navodi se u izvještaju.

Centar je tvrdio da bi vraćanje prvobitnog naziva moglo izazvati zabunu u javnosti i potencijalno utjecati na privatne donacije povezane s promjenom imena.

Spor proizlazi iz odluke upravnog odbora Centra Kennedy da ustanovu preimenuje po Trumpu i njegovo ime postavi na fasadu zgrade.

Pravni izazov predvodila je zastupnica Joyce Beatty, koja je pozdravila ovu odluku i poručila da će pristalice nastaviti braniti izvorni identitet centra.

Sudski postupak je i dalje u toku, a nova pravna saslušanja očekuju se kasnije ovog mjeseca.