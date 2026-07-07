Političko jedinstvo i kohezija bit će u prvom planu samita u Ankari, zajedno s ratom u Ukrajini, saradnjom obrambene industrije i dijeljenjem tereta, kaže Mevlut Cavusoglu

Cavusoglu: Uloga Turske neće biti ograničena samo na domaćinstvo NATO samita Političko jedinstvo i kohezija bit će u prvom planu samita u Ankari, zajedno s ratom u Ukrajini, saradnjom obrambene industrije i dijeljenjem tereta, kaže Mevlut Cavusoglu

Uloga Turske neće biti ograničena samo na domaćinstvo ovonedjeljnog značajnog NATO samita, jer će zemlja nastaviti obavljati i svoju posredničku ulogu, rekao je visoki turski zastupnik na panelu u utorak u sklopu samita u turskoj prijestolnici Ankari, javlja Anadolu.

Mevlut Cavusoglu, predsjedavajući turske delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, dao je ove komentare na panelu pod nazivom "Prema samitu", održanom u sklopu programa "Saveznici u Ankari", organizovanog u saradnji s Turskom direkcijom za komunikacije, Minhenskom sigurnosnom konferencijom i Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA), think tankom sa sjedištem u Ankari.

Govoreći o razlikama u mišljenjima Turske sa SAD-om i njenim evropskim saveznicima, Cavusoglu je podvukao da Turska očekuje veću solidarnost među saveznicima i, kada je to potrebno, očekuje da će se primijeniti članovi 4 i 5 Sjevernoatlantskog sporazuma, povelje NATO-a.

Cavusoglu, bivši turski ministar vanjskih poslova, rekao je da će političko jedinstvo i kohezija biti u prvom planu dvodnevnog samita, dodajući da će se na dnevnom redu naći i rat između Rusije i Ukrajine, jačanje saradnje u odbrambenoj industriji i podjela tereta.

Panelu su prisustvovali i britanski zastupnik Stuart Anderson, američki senator Mike Rounds, Jeanne Shaheen, kopredsjedavajuća Grupe posmatrača NATO-a u američkom Senatu i visokorangirana članica Odbora za vanjske odnose Senata i slovački zastupnik Tomas Valasek.

Shaheen je rekla da je američka podrška NATO-u na vrhuncu, napominjući da su izdaci 32 saveznice za odbranu dostigli dva posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i da se kreću prema cilju od pet posto.

Navodeći da saveznici osiguravaju sigurnost Evrope, SAD-a i većeg dijela svijeta, Shaheen je rekao da NATO ostaje relevantan i jači nego ikad.

Rounds je rekao da je američki predsjednik Donald Trump naglasio da NATO treba povećati svoje odbrambene kapacitete, dodajući da budućnost sadrži prijetnje ratom.

Valasek je napomenuo da su se na samitu NATO-a 2025. u Hagu saveznici obavezali da će do 2035. godine godišnje ulagati pet posto BDP-a u odbranu, te je izrazio kritike ovog procesa.

Anderson je rekao da je rat između Rusije i Ukrajine poslužio kao lekcija za saveznike NATO-a, dodajući da će saveznici značajno povećati svoje odbrambene troškove.