Dvije od najuticajnijih zemalja kada je riječ o potencijalnim rješenjima su Saudijska Arabija i Turska, rekao je Carney novinarima

Carney: Turska i Saudijska Arabija među „najuticajnijima“ za rješenja na Bliskom istoku Dvije od najuticajnijih zemalja kada je riječ o potencijalnim rješenjima su Saudijska Arabija i Turska, rekao je Carney novinarima

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u četvrtak da su Saudijska Arabija i Turska među „najuticajnijim“ državama u oblikovanju mogućih rješenja na Bliskom istoku, braneći pristup svoje vlade koji podrazumijeva direktan angažman s Rijadom umjesto javnih kritika.

„Dvije od najuticajnijih zemalja kada je riječ o potencijalnim rješenjima su Saudijska Arabija i Turska“, rekao je Carney novinarima tokom konferencije za medije u Džedi, opisujući dvije zemlje koje je posjetio u okviru aktuelne turneje.

Premijer je istakao da Kanadi „duboko stalo do Bliskog istoka“, naglašavajući potrebu za direktnim dijalogom s regionalnim silama, umjesto kritikovanja iz daljine.

„Moramo se angažovati s tim zemljama. Moramo razgovarati s njima. Moramo raditi s njima“, rekao je, dodajući da takav pristup ne znači da Ottawa podržava sve poteze tih vlada.

Upitan zašto njegova vlada izbjegava javne kritike Saudijske Arabije koje su obilježile odnose u prethodnoj administraciji, Carney je rekao da tihi angažman daje bolje rezultate od javnih osuda.

„Smatram da je držanje lekcija državama iz daljine neefikasna strategija“, kazao je, dodajući da je „zadovoljavajuća, ali neefikasna“, dok angažman može donijeti rezultate, iako ne uvijek presudne.

„Duboko nam je stalo do ljudskih prava, prava naroda na samoopredjeljenje i teritorijalnog integriteta država“, istakao je.

Carney je naveo da je tokom posjete Ankari razgovarao o otvorenim pitanjima s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, naglasivši da je direktan dijalog omogućio povoljan ishod koji, kako kaže, ne bi bio moguć iz Ottawe.

Premijer je također ukazao na napore Kanade da diverzifikuje međunarodna partnerstva, navodeći preveliku oslonjenost na United States kao ključni razlog.

„Previše se oslanjamo na to. To je pokazano i svaki Kanađanin to jasno prepoznaje, zbog čega nastojimo da diverzifikujemo“, zaključio je.