Carney: Kanada će udvostručiti proizvodnju električne energije u naredne dvije decenije

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u četvrtak da Kanada planira udvostručiti proizvodnju električne energije u naredne dvije decenije kako bi zadovoljila rastuću potražnju i ojačala energetsku otpornost zemlje, javlja Anadolu.

"Očekuje se da će se potražnja za električnom energijom u Kanadi udvostručiti do 2050. godine, tako da ćemo udvostručiti našu mrežu", rekao je Carney tokom konferencije za novinare u Ottawi.

"Kanada će udvostručiti proizvodnju električne energije u naredne dvije decenije, jer je put do pristupačnosti elektrifikacija", dodao je.

Carney je rekao da će elektrifikacija igrati centralnu ulogu u kanadskoj ekonomskoj i ekološkoj strategiji.

"Put do konkurentnosti je elektrifikacija", rekao je, tvrdeći da "elektrifikacija podupire sve, naše emisije, naš okoliš, našu ekonomiju, našu evoluciju."

Govoreći o nestabilnim trgovinskim odnosima sa SAD-om, Carney je rekao da ratovi i tenzije u Ukrajini i na Bliskom istoku "podižu cijene energije širom svijeta, uključujući i u Kanadi".

Suočen s onim što je opisao kao "ogromnu potražnju za energijom", Carney je naglasio da je "bitno i ključno da Kanada razvije vlastitu otpornost i da svoj doprinos".

Također je rekao da Kanada treba osloboditi svoj "puni potencijal kao energetska supersila", pozivajući se na nedavne izjave šefa Međunarodne agencije za energiju Fatiha Birola, koji je rekao da "Kanada ima zlatnu priliku da izgradi održiviji i pouzdaniji energetski sistem".

"U svijetu koji se brzo mijenja, Kanada mora postati izvor vlastite pristupačne, čiste i pouzdane energije. Jer kada ovladamo energijom, ovladavamo svojom sudbinom", rekao je Carney.

Na pitanje o mogućnosti odvajanja Alberte od Kanade i održavanja referenduma o tom pitanju, Carney je rekao: "Kao neko ko je odrastao u Alberti, ponosnom Albertancu, smatram da je najbolje mjesto za Albertu u Kanadi, a svakako Kanada koja funkcioniše, što je ono čemu težimo."

"Ako se radi o referendumu o odvajanju u bilo kojoj provinciji, on mora biti u skladu sa zakonom o jasnoći", rekao je, istovremeno pozivajući na poštovanje individualnih sloboda, privatnosti i prava autohtonih naroda.

Alberta je posljednjih godina svjedočila obnovljenom separatističkom raspoloženju, uglavnom uzrokovanom frustracijom zbog saveznih politika u oblasti energetike i zaštite okoliša. Premijerka Alberte Danielle Smith također je predstavila zakon koji bi mogao olakšati pokretanje pokrajinskog referenduma.