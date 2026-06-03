Šef Iranske organizacije za atomsku energiju rekao je da je elektrana Bushehr ostvarila prekretnicu u proizvodnji uprkos vanjskim pritiscima i regionalnim tenzijama

Bushehr probio granicu od 80 milijardi kilovat-sati: Iranska nuklearna elektrana bilježi historijsku proizvodnju Šef Iranske organizacije za atomsku energiju rekao je da je elektrana Bushehr ostvarila prekretnicu u proizvodnji uprkos vanjskim pritiscima i regionalnim tenzijama

Iranska nuklearna elektrana Bushehr generirala je kumulativno 80 milijardi kilovat-sati električne energije, rekao je u srijedu šef nuklearne energije zemlje, javlja Anadolu.

Mohammad Eslami, šef Iranske organizacije za atomsku energiju, rekao je da je dostignuće zabilježeno uprkos "vanjskim pritiscima, prijetnjama i osjetljivim regionalnim uslovima", prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Dodao je da je proizvodnja električne energije u postrojenju neprekidno nastavljena tokom godina rada.

Prema Eslamiju, kumulativna proizvodnja postrojenja uštedjela je ekvivalent od 131 miliona barela sirove nafte ili 21,3 milijarde kubnih metara prirodnog plina.

Rekao je da je postrojenje spriječilo emisiju 86,3 miliona tona ekološki štetnih plinova tokom godina rada.

Eslami je opisao ovu prekretnicu kao još jedno dostignuće za iransku nuklearnu industriju i odraz tehnoloških sposobnosti zemlje.

Bushehr, jedina operativna nuklearna elektrana u Iranu, nalazi se na južnoj obali Meksičkog zaljeva i snabdijeva električnom energijom iransku nacionalnu mrežu.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran.

Iranski mediji su izvijestili da je elektrana Bushehr više puta bila meta napada tokom sukoba, ali su rekli da napadi nisu poremetili rad niti uticali na proizvodnju električne energije u postrojenju.