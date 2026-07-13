Velika Britanija bi trebala mnogo brže prekinuti ekonomske veze s ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, kazala je zastupnica Emily Thornberry

Burnham se približava vlasti, šefica Odbora za vanjske poslove traži zabranu trgovine s ilegalnim izraelskim naseljima Velika Britanija bi trebala mnogo brže prekinuti ekonomske veze s ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, kazala je zastupnica Emily Thornberry

Velika Britanija trebala bi mnogo brže prekinuti ekonomske veze s ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali i pridružiti se rastućem evropskom pritisku protiv trgovine povezane s tim naseljima, smatra predsjednica Odbora za vanjske poslove britanskog parlamenta Emily Thornberry.

U razgovoru za Anadolu u Westminsteru, Thornberry je pozvala budućeg premijera, a očekuje se da će to biti Andy Burnham, da osigura da Velika Britanija ne pruža finansijsku ili komercijalnu podršku naseljima za koja tvrdi da učvršćuju izraelsku okupaciju i ugrožavaju mogućnost stvaranja palestinske države.

Burnham bi 17. jula trebao biti potvrđen kao novi lider Laburističke stranke, a dužnost premijera od Keira Starmera zvanično bi preuzeo 20. jula nakon sastanka s kraljem Charlesom III.

"Moja poruka, ako bi Andy Burnham želio da je čuje, bila bi da bismo trebali mnogo brže pronaći način da osiguramo da ne ulažemo novac, resurse, osiguranje, finansije, robu ili bilo šta drugo što bi pomoglo razvoju (ilegalnih izraelskih naselja) na Zapadnoj obali, te da ne kupujemo nikakvu robu sa Zapadne obale", rekla je Thornberry.

Njene izjave dolaze u vrijeme kada Izrael nastavlja planove za širenje naselja u strateški važnom koridoru E1, potezu koji se međunarodno smatra jednom od najvećih prijetnji održivosti buduće palestinske države.

Područje veličine oko 12 kvadratnih kilometara nalazi se između okupiranog Istočnog Jerusalema i ilegalnog izraelskog naselja Ma'ale Adumim. Izrael planira izgradnju hiljada novih stambenih jedinica i prateće infrastrukture, što Thornberry smatra direktnim i neprijateljskim odgovorom na sve veće međunarodno priznanje palestinske države.

Sve veći pritisak zbog ilegalnih izraelskih naselja

Thornberry je kazala da međunarodno strpljenje zbog širenja ilegalnih naselja brzo opada, posebno zbog zabrinutosti izazvane izraelskim djelovanjem u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Ocijenila je da bi se Velika Britanija trebala pridružiti zemljama poput Nizozemske, Irske, Norveške, Španije i Belgije koje uvode strožije mjere protiv trgovine povezane s naseljima.

"Vidjela sam da mnoge zemlje počinju razmatrati kako osigurati da ne pružamo usluge ili robu Zapadnoj obali. Ne podržavamo aneksiju Zapadne obale, niti gašenje Palestine, kako su ministri rekli", navela je.

"To je ono što predstavlja program naseljavanja i moramo nešto učiniti po tom pitanju“, rekla je.

Prema njenim riječima, međunarodno pravo pruža jasnu osnovu za takve mjere.

Pozvala se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, navodeći da međunarodna zajednica mora izbjegavati ulazak u ekonomske ili trgovinske odnose s Izraelom koji se tiču okupirane palestinske teritorije.

"Postoji snažan međunarodni pokret u tom pravcu i mislim da bi Britanija trebala biti njegov dio“, dodala je.

Dodala je također da Velika Britanija već razlikuje Izrael od okupiranih teritorija kroz postojeće trgovinske aranžmane.

"To bi trebalo biti moguće. Imamo trgovinski sporazum s Izraelom prema kojem postoji povlašteni tretman robe koja dolazi iz Izraela, ali ne i iz Zapadne obale“, pojasnila je.

Promjena Burnhamovog stava

Iako je Thornberry kazala da ne može predvidjeti politiku buduće Burnhamove vlade, istakla je da su se njegovi stavovi o Izraelu i Palestini vremenom mijenjali.

Burnham je ranije uglavnom slijedio glavnu politiku Laburističke stranke. Tokom izbora za lidera stranke 2015. godine izjavio je da bi njegova prva međunarodna posjeta kao lidera bila Izraelu i pridružio se grupi Laburistički prijatelji Izraela.

Također je kritikovao pokret Bojkot, dezinvestiranje i sankcije (BDS), nazivajući ga zlonamjernim.

Istovremeno, dosljedno je podržavao rješenje s dvije države i protivio se ilegalnim izraelskim naseljima, uključujući i tokom posjete okupiranoj Zapadnoj obali 2012. godine s pro-palestinskim zastupnicima.

Njegov stav dodatno se promijenio nakon početka izraelskog rata u Gazi. U oktobru 2023. godine, kao gradonačelnik šireg područja Manchestera, suprotstavio se nacionalnom rukovodstvu Laburističke stranke pozivajući na hitan prekid vatre, a 2025. godine potpisao je pismo kojim se traži formalno britansko priznanje palestinske države.

U novije vrijeme izrazio je zabrinutost zbog, kako je naveo, nesrazmjerne prirode izraelskih napada na Gazu.

Prošlog četvrtka Burnham se izvinio zbog početne reakcije Laburističke stranke na izraelski rat u Gazi, obećavajući čvršći pristup prema izraelskoj vladi ukoliko postane premijer.

U razgovoru za list “Guardian“ kazao je da stranka mora učiniti više.

"Znam da mnogi ljudi smatraju da moja stranka na početku izraelske vojne akcije u Gazi nije postupila ispravno i zbog toga mi je žao. Reakcija prečesto nije bila dovoljno dobra. Moramo biti bolji", rekao je Burnham.

Propuštena prilika

Thornberry se osvrnula i na ono što smatra propuštenom diplomatskom prilikom nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, navodeći da je njegov utjecaj na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua mogao biti iskorišten za širu mirovnu inicijativu na Bliskom istoku.

"Nisam bila pretjerano sretna kada je Donald Trump izabran, ali činilo mi se da je jedna od pozitivnih stvari to što je imao snagu i mogao mu se predstaviti plan uz poruku: 'Ako zaista želite mirovnu nagradu, ovo bi mogao biti način da to ostvarite'“, rekla je.

Kazala je da je grupa utjecajnih zemalja koje imaju gotovo autoritet u regiji mogla zajednički raditi na pokretanju takve inicijative.

Međutim, prema njenim riječima, međunarodna pažnja preusmjerena je na rat Rusije i Ukrajine.

"Umjesto toga, dogodila se Ukrajina, pa su sva ta vlast i utjecaj iskorišteni u pokušaju da se Trump uvjeri da ne napusti Ukrajinu. Propustili smo priliku", zaključila je Thornberry.