Burnham na putu da preuzme vodstvo britanske Laburističke stranke nakon što je osigurao 322 nominacije Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera zahvalio zastupnicima na podršci

Andy Burnham je u četvrtak, prvog dana izbora za novog lidera Laburističke stranke, osigurao 322 nominacije zastupnika te stranke, čime je gotovo izvjesno da će postati novi predsjednik Laburističke stranke.

Broj osvojenih nominacija ostavlja ga samo jednu nominaciju ispod praga nakon kojeg nijedan drugi kandidat više ne bi mogao prikupiti potrebnu 81 nominaciju zastupnika za prolazak u narednu fazu izbornog procesa.

Do sada nijedan drugi zastupnik Laburističke stranke nije dobio nominaciju.

Potvrdio je to u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, nakon zatvaranja prvog dana nominacija.

“Njihova podrška dolazi iz svih dijelova parlamentarne grupe Laburističke stranke i odražava zajedničko uvjerenje da je Britaniji potreban novi pristup politici. To je prekretnica koju nudim, prenošenje moći iz Westminstera, ekonomija prilagođena običnim ljudima i kvalitetan rast u svakom dijelu zemlje“, dodao je.

“Želim osnažiti zastupnike da iskustva svojih birača prenesu u samo središte vlasti i iskoristiti puni potencijal našeg laburističkog pokreta, oslanjajući se na sve njegove tradicije i uvjerenja radi ostvarenja zajedničkog cilja“, dodao je.

Rok za podnošenje nominacija ističe u srijedu naredne sedmice. Nakon toga Burnham će morati osigurati podršku tri pridružene organizacije Laburističke stranke, uključujući najmanje dva sindikata, kako bi se kvalifikovao za narednu fazu izbora.

Ukoliko se to dogodi, 17. jula bit će održana posebna stranačka konferencija na kojoj će i zvanično biti potvrđen za novog lidera Laburističke stranke.

Time bi 20. jula preuzeo i dužnost premijera Velike Britanije, smijenivši Keira Starmera.