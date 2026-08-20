NE Kozloduj smanjila proizvodnju za oko 120 megavata zbog ekstremne suše i pada nivoa Dunava

Bugarska nuklearna elektrana prvi put u 52 godine smanjila snagu zbog niskog vodostaja Dunava NE Kozloduj smanjila proizvodnju za oko 120 megavata zbog ekstremne suše i pada nivoa Dunava

Bugarska nuklearna elektrana „Kozloduj“ prvi put u 52 godine rada smanjila je snagu jednog energetskog bloka zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, saopćilo je bugarsko Ministarstvo energetike.

Proizvodnja je smanjena za oko 120 megavata, dok snaga bloka iznosi više od 1.000 megavata. Nadležni su naveli da je riječ o preventivnoj mjeri kojom se osiguravaju sigurnost i pouzdan rad elektrane u uslovima dugotrajne suše, prenosi BTA.

Radna grupa za praćenje situacije formirana je početkom jula, nakon kontinuiranog pada nivoa Dunava i prognoza o nastavku sušnog perioda u zapadnoj i centralnoj Evropi.

Ministarstvo je pojasnilo da se voda iz Dunava koristi za hlađenje pare u kondenzatorima u nenuklearnom dijelu elektrane, a ne za direktno hlađenje nuklearnih reaktora. Voda se uzima iz vlastite obalne crpne stanice projektovane tako da osigura potrebne količine i pri niskom vodostaju.

Bugarsko ministarstvo navodi da je „Kozloduj“ do sada uspijevao normalno raditi zahvaljujući tehničkim rješenjima i dobrom održavanju, dok su neka druga nuklearna postrojenja duž Dunava u Evropi morala obustaviti rad ili smanjiti proizvodnju na tehnološki minimum.

Početkom augusta rad jedine mađarske nuklearne elektrane „Paks“ također je postepeno smanjen na vrlo nizak nivo zbog ekstremne suše i rekordnog pada vodostaja Dunava.