Broj smrtnih slučajeva u migrantskoj krizi u Ceuti porastao na 72 Više od 48.300 migranata vraćeno u Maroko dok Španija pojačava sigurnost granice

Broj poginulih u migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuta porastao je na 72, dok se više od 48.300 migranata vratilo u Maroko, izvijestio je u nedjelju španski javni servis RTVE.

Spasilačke ekipe izvukle su tijela 72 osobe koje su se utopile pokušavajući preplivati iz Maroka u Ceutu, jednu od španskih enklava u sjevernoj Africi.

Španske vlasti su u subotu postavile morsku barijeru dugu 500 metara u graničnom području Tarajal kako bi spriječile daljnje ilegalne prelaze.

Autonomni grad se postepeno počeo vraćati u normalu, iako su sigurnosne snage nastavile pretraživati naselja u potrazi za migrantima koji su još uvijek u gradu. Mnogi od onih koji se vraćaju u Maroko to čine dobrovoljno.

Vlasti su također pratnjom odvodile grupe migranata do graničnog prijelaza Tarajal, odakle se vraćaju u Maroko.

U drugoj španskoj enklavi Melilla, 224 kilometra istočno od Ceute, vlasti su privremeno usporile saobraćaj na graničnom prijelazu Beni-Enzar nakon što je otkriven pokušaj ilegalnog prelaska granice preko ograde. Saobraćaj vozila i pješaka kasnije je postepeno normalizovan kako se situacija poboljšavala.

Španski Nacionalni institut za upravljanje zdravstvom saopštio je da je broj migranata koji su dobili medicinsku pomoć u Ceuti porastao na 1.149.

Jedna teško povrijeđena osoba čeka prebacivanje na kopno Španije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije procjenjuje da je više od 50.000 migranata ušlo u Ceutu neregularno u četvrtak, dok se povratak u Maroko nastavlja.

O migrantskoj krizi razgovarat će ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u utorak.