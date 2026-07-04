- Zdravstvene vlasti saopćile da su se od izbijanja epidemije u maju oporavile 213 osobe, dok se 628 pacijenata i dalje liječi

Broj slučajeva ebole u DR Kongu premašio 1.500, broj umrlih porastao na 473 - Zdravstvene vlasti saopćile da su se od izbijanja epidemije u maju oporavile 213 osobe, dok se 628 pacijenata i dalje liječi

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo u petak je premašio 1.500 nakon što je prijavljeno više od 40 novih zaraza, pokazuju zvanični podaci, dok se mjere odgovora na epidemiju i nadzora nastavljaju.

Broj umrlih od proglašenja epidemije 15. maja također je porastao na 473, navodi se u izvještaju Ministarstva zdravstva objavljenom u subotu.

Epidemija je i dalje koncentrisana u 34 zdravstvene zone u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, gdje se prati više od 11.000 kontakata.

Zdravstvene vlasti saopćile su da su se oporavile 213 osobe, dok se 628 pacijenata i dalje nalazi na liječenju.

Ministarstvo je navelo da se nastavljaju jačati kapaciteti za mobilizaciju zajednica uprkos otporu lokalnog stanovništva, posebno u provinciji Ituri.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) ranije ove sedmice organizovali su sastanak na visokom nivou u glavnom gradu Kinšasi kako bi uskladili političko vodstvo, partnere i resurse oko, kako su naveli, jednog prioriteta - brže podrške Demokratskoj Republici Kongo i zaštite regije.

Govoreći na skupu u četvrtak, predsjednik Felix Tshisekedi naglasio je potrebu za solidarnošću i jačanjem zdravstvenih kapaciteta afričkog kontinenta radi efikasnog odgovora na epidemije.

Donatori i partneri obećali su 780,65 miliona eura za podršku odgovoru na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, gdje je prijavljeno 20 slučajeva.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 17. maja, dva dana nakon proglašenja epidemije u Demokratskoj Republici Kongo, izbijanje ebole izazvano sojem Bundibugyo, koji se potom proširio i na Ugandu, proglasila vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.