Broj slučajeva ebole u DR Kongu premašio 1.500, broj umrlih porastao na 473

James Tasamba
04. juli 2026.•Ažuriranje: 04. juli 2026.
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo u petak je premašio 1.500 nakon što je prijavljeno više od 40 novih zaraza, pokazuju zvanični podaci, dok se mjere odgovora na epidemiju i nadzora nastavljaju.
Broj umrlih od proglašenja epidemije 15. maja također je porastao na 473, navodi se u izvještaju Ministarstva zdravstva objavljenom u subotu.
Epidemija je i dalje koncentrisana u 34 zdravstvene zone u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, gdje se prati više od 11.000 kontakata.
Zdravstvene vlasti saopćile su da su se oporavile 213 osobe, dok se 628 pacijenata i dalje nalazi na liječenju.
Ministarstvo je navelo da se nastavljaju jačati kapaciteti za mobilizaciju zajednica uprkos otporu lokalnog stanovništva, posebno u provinciji Ituri.
Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) ranije ove sedmice organizovali su sastanak na visokom nivou u glavnom gradu Kinšasi kako bi uskladili političko vodstvo, partnere i resurse oko, kako su naveli, jednog prioriteta - brže podrške Demokratskoj Republici Kongo i zaštite regije.
Govoreći na skupu u četvrtak, predsjednik Felix Tshisekedi naglasio je potrebu za solidarnošću i jačanjem zdravstvenih kapaciteta afričkog kontinenta radi efikasnog odgovora na epidemije.
Donatori i partneri obećali su 780,65 miliona eura za podršku odgovoru na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, gdje je prijavljeno 20 slučajeva.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 17. maja, dva dana nakon proglašenja epidemije u Demokratskoj Republici Kongo, izbijanje ebole izazvano sojem Bundibugyo, koji se potom proširio i na Ugandu, proglasila vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.