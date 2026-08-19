Povrijeđeno je 4.611 osoba, a 290 se vodi kao nestalo, saopćila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 312 Povrijeđeno je 4.611 osoba, a 290 se vodi kao nestalo, saopćila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao je na 312, objavila je u utorak Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa na američkoj društvenoj mreži X.

Agencija je saopštila da je 4.611 osoba povrijeđeno, a 290 se vodi kao nestalo, dodajući da je 358 ljudi spašeno.

U saopštenju se navodi da je potres pogodio 143.470 porodica i 294.278 ljudi u 15 departmana i 470 opština, dodajući da je oštećeno na hiljade zgrada.

Takođe se navodi da je pogođeno 335 domova zdravlja, 3.421 obrazovni objekat, 432 puta, 97 vodovoda, 52 mosta za vozila, 13 pješačkih mostova i pet aerodroma.

Potres je 10. avgusta pogodio zapadnu Kolumbiju, izazvavši opsežna razaranja u nekoliko gradova i oštetivši kuće, škole, bolnice i drugu kritičnu infrastrukturu.

Timovi za reagovanje na katastrofe nastavljaju sa radom dok vlasti rade na lociranju nestalih, pružanju medicinske pomoći i procjeni štete uzrokovane katastrofom.

Agencija za katastrofe koordinira nacionalni odgovor na vanredne situacije i prikuplja informacije od vlasti i agencija za hitne slučajeve dok zvaničnici procjenjuju učinak potresa.

Hitne službe su rasporedile osoblje i resurse, dok lokalne vlasti pomažu stanovnicima i koordiniraju napore za pružanje pomoći.

Agencija je nastavila da prima i prikuplja informacije od nadležnih na terenu kako bi ažurirala prijavljeni broj smrtnih slučajeva, povrijeđenih i nestalih osoba.

Očekuje se da će objaviti ažuriranja kad nove informacije postanu dostupne.