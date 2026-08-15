Prijavljeno još šest smrtnih slučajeva, uz 3.935 povrijeđenih i 320 nestalih

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 294 Prijavljeno još šest smrtnih slučajeva, uz 3.935 povrijeđenih i 320 nestalih

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao je na 294, objavila je u subotu Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD) na platformi X sa sjedištem u SAD-u.

Podaci objavljeni u 6.30 sati po lokalnom vremenu veći su za šest u odnosu na broj poginulih objavljen u petak.

UNGRD je saopćio da je 3.935 ljudi povrijeđeno, dok se 320 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Timovi za potragu i spašavanje nastavljaju operacije dok vlasti rade na pronalasku nestalih, pružanju medicinske pomoći i procjeni štete koju je izazvala katastrofa.

UNGRD koordinira nacionalnim odgovorom na vanrednu situaciju i prikuplja informacije od vlasti i hitnih službi dok zvaničnici procjenjuju posljedice zemljotresa.

Nestali su i dalje u središtu spasilačkih napora, a ekipe za vanredne situacije rade na utvrđivanju njihovog boravišta.

Vlasti također procjenjuju štetu na infrastrukturi i utvrđuju potrebe zajednica dok operacije odgovora na katastrofu traju.

Službe za vanredne situacije rasporedile su osoblje i resurse, dok lokalne vlasti pomažu stanovnicima i koordiniraju napore pružanja pomoći.

Timovi za odgovor na katastrofu rade na utvrđivanju i rješavanju najhitnijih potreba zajednica, dok vlasti nastavljaju prikupljati informacije o razmjerama štete.

Vlasti su pozvale stanovnike da slijede upute službi za vanredne situacije i ostanu na oprezu dok traju operacije spašavanja i procjene štete.

Podaci o žrtvama i dalje su privremeni i mogli bi se promijeniti kako spasilački timovi budu napredovali, a vlasti provjeravale informacije pristigle iz pogođenih područja.

UNGRD nastavlja primati i objedinjavati informacije od vlasti i hitnih službi na terenu kako bi ažurirao podatke o broju poginulih, povrijeđenih i nestalih.

Najnoviji podaci predstavljaju posljednji bilans koji je objavila agencija za upravljanje katastrofama, ali su moguće dodatne promjene nakon provjere pojedinačnih slučajeva.

Očekuje se da će UNGRD objaviti nove podatke kako budu pristizale dodatne informacije.