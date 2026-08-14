Gotovo 4.000 ljudi povrijeđeno je nakon što je zemljotres magnitude 7,4 pogodio zemlju u ponedjeljak

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 281, 379 nestalih Gotovo 4.000 ljudi povrijeđeno je nakon što je zemljotres magnitude 7,4 pogodio zemlju u ponedjeljak

Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,4 koji je pogodio Kolumbiju ranije ove sedmice porastao je na 281, a stotine ljudi se i dalje vode kao nestale, objavila je novinska agencija EFE rano u petak, javlja Anadolu.

Pozivajući se na kolumbijske vlasti, agencija je navela da je 3.971 osoba povrijeđena, a 379 se i dalje vodi kao nestalo.

Zemljotres je pogodio zapadnu Kolumbiju u ponedjeljak, uzrokujući velika razaranja u nekoliko gradova i oštećujući kuće, škole, bolnice i drugu kritičnu infrastrukturu.

Epicentar je bio u blizini San Jose del Palmara u departmanu Choco, a podrhtavanje tla osjetilo se i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Bogotu, kao i susjedne zemlje.

Spasilački timovi pretražuju srušene zgrade tražeći preživjele, dok vlasti upozoravaju da se vrijeme za pronalazak živih ljudi ispod ruševina smanjuje.