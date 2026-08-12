U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru povrijeđeno najmanje 3.755 osoba, a 287 ljudi se i dalje vode kao nestali

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 239 U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru povrijeđeno najmanje 3.755 osoba, a 287 ljudi se i dalje vode kao nestali

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije, porastao je na 239, prema procjeni štete koju je u srijedu objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD).

Prema podacima UNGRD-a, zemljotres s epicentrom u području San Jose del Palmar pogodio je 14 departmana i 403 općine.

Najmanje 3.755 osoba je povrijeđeno, dok se 287 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Prema najnovijim podacima, katastrofa je pogodila 24.324 porodice, odnosno ukupno 49.214 osoba.

U zemljotresu je pričinjena velika materijalna šteta na stambenim objektima i javnoj infrastrukturi. Potpuno je uništeno 9.215 stambenih jedinica, dok je 45.457 objekata oštećeno.

Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe kako bi ojačala mobilizaciju i koordinaciju institucionalnih kapaciteta za odgovor na vanrednu situaciju.

Zemljotres se dogodio u ponedjeljak s epicentrom oko pet kilometara istočno od mjesta San Joséedel Palmar, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS). Zemljotres se dogodio na dubini od 107 kilometara.

San Jose del Palmar nalazi se u departmanu Choco, ima oko 4.800 stanovnika i smješten je na nadmorskoj visini od 1.288 metara.