Upozorenje na cunami, koje je prvobitno izdala indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku, kasnije ukinuto

Broj poginulih u zemljotresu u Indoneziji porastao na 38 Upozorenje na cunami, koje je prvobitno izdala indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku, kasnije ukinuto

Broj poginulih porastao je na 38 nakon snažnog zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru, koji je u subotu rano pogodio istočnu Indoneziju, izazvavši urušavanje zgrada i kuća, objavili su lokalni mediji pozivajući se na vlasti.

Najmanje 38 osoba je poginulo, a 13 je povrijeđeno, među kojima 11 lakše, objavio je KOMPAS.TV, pozivajući se na Nacionalnu agenciju za upravljanje katastrofama.

Upozorenje na cunami, koje je za nekoliko područja prvobitno izdala indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku, kasnije je ukinuto.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres je pogodio područje Floresa na dubini od deset kilometara. Nakon glavnog potresa uslijedila su dva naknadna potresa, od kojih je jedan bio jačine 6,1 stepen.

Snažno podrhtavanje tla zabilježeno je u nekoliko područja, zbog čega su uplašeni stanovnici napuštali svoje domove i sklanjali se na ulice.

Vlasti su iz pogođenih područja evakuirale oko 2.000 ljudi u sigurna skloništa.

Spasilačke ekipe i dalje procjenjuju štetu i broj stradalih na pogođenim dijelovima otoka Flores, a očekuju se dodatne informacije kako se aktivnosti na pružanju pomoći budu nastavljale.

Indonezija se nalazi duž pacifičkog vatrenog prstena, zone vulkana i rasjednih linija koja okružuje pacifički bazen i u kojoj su zemljotresi veoma česti.