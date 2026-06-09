Oko 88.000 ljudi pogođeno posljedicama potresa na Mindanau, dok se potraga za nestalima nastavlja uz učestale naknadne zemljotrese

Broj poginulih u zemljotresu na jugu Filipina porastao na 37, četiri osobe se vode kao nestale Oko 88.000 ljudi pogođeno posljedicama potresa na Mindanau, dok se potraga za nestalima nastavlja uz učestale naknadne zemljotrese

Broj poginulih u snažnom zemljotresu, jačine 7,8 stepeni po Richteru, koji je pogodio jučer jug Filipina, porastao je na 37, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu u najteže pogođenim područjima ostrva Mindanao.

Zemljotres, koji se dogodio u ponedjeljak ujutro u priobalnom području pokrajine Sarangani, izazvao je velika razaranja u dijelovima Mindanaa, rušenje objekata, prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom te klizišta na više lokacija, navodi list “Philstar“.

Zamjenik glasnogovornika Ureda za civilnu zaštitu (OCD) Diego Mariano izjavio je da su 33 smrtna slučaja zabilježena u regiji Soccsksargen, uključujući 18 u pokrajini Sarangani, 12 u gradu General Santos i tri u Južnom Cotabatu. Još četiri osobe poginule su u susjednoj regiji Davao.

Većina žrtava stradala je usljed pada građevinskog materijala nakon urušavanja zgrada i drugih objekata tokom potresa, rekao je glasnogovornik OCD-a Junie Castillo.

Vlasti su prijavile najmanje 479 povrijeđenih osoba.

Zemljotres je pogodio oko 88.000 ljudi širom južnog Mindanaa, uključujući 22.690 raseljenih stanovnika. Zvaničnici navode da mnogi građani i dalje borave na otvorenom zbog kontinuiranih naknadnih potresa i zabrinutosti za sigurnost oštećenih objekata.

Operacije potrage, spašavanja i izvlačenja i dalje su usmjerene na grad General Santos i pokrajinu Sarangani, među područjima koja su pretrpjela najveću štetu.

Prema podacima vlasti, oštećeno je devet mostova i 19 saobraćajnica, a šteta na infrastrukturi procjenjuje se na više od 900 miliona filipinskih pezosa (oko 14,6 miliona dolara).

Oštećeno je ukupno 1.889 kuća, uključujući oko 1.500 potpuno uništenih objekata. Materijalna šteta na privatnoj imovini procijenjena je na 15 miliona pezosa (oko 243.600 dolara), dok procjene još traju i podaci se mogu mijenjati.

OCD je saopćio da planira uspostaviti šatorsko naselje za stanovnike koji se zbog oštećenih objekata i sigurnosnih rizika još ne mogu vratiti svojim domovima.

Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je o značajnim oštećenjima škola širom Mindanaa. Prema preliminarnoj procjeni, oštećeno je 1.159 učionica u 231 javnoj školi u pet regija.

Nakon zemljotresa, Pacifički centar za upozoravanje na cunami Sjedinjenih Američkih Država upozorio je da su na pojedinim obalama mogući cunami-talasi viši od tri metra iznad uobičajenog nivoa mora.

Upozorenje na cunami kasnije je ukinuo Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju, nakon što je utvrđeno da su zabilježeni talasi bili premali da izazovu štetu.

Vlasti na Filipinima i u Indoneziji ranije su pozvale stanovnike ugroženih obalnih područja da se iz predostrožnosti sklone na više nadmorske visine.

Oko dva sata nakon glavnog potresa područje je pogodio snažan naknadni zemljotres jačine 6,1 stepen, dok je u utorak registrovan još jedan potres jačine 5,1 stepen, saopćio je Američki geološki zavod (USGS), što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućih novih šteta i otežalo spasilačke operacije.