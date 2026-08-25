Predsjednik Narodne skupštine rekao da je gotovo 226.700 ljudi liječeno u bolnicama dok se nastavlja obnova

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 6.509, obnova napreduje Predsjednik Narodne skupštine rekao da je gotovo 226.700 ljudi liječeno u bolnicama dok se nastavlja obnova

Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su krajem juna pogodili Venecuelu porastao je na 6.509, saopćio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez.

Rodriguez je u ponedjeljak putem američke društvene mreže X objavio najnovije podatke dok vlasti nastavljaju aktivnosti na obnovi nakon razornog seizmičkog događaja.

Kazao je da su spasilačke ekipe iz ruševina spasile 6.462 osobe.

Prema najnovijim podacima, u bolnicama širom ove južnoameričke zemlje liječeno je ukupno 226.696 ljudi.

Vlasti su pregledale 60.785 kuća. Od toga je 35.545 i dalje useljivo, dok je za 14.239 utvrđeno da je njihova upotreba ograničena, a 11.001 se smatra visokorizičnim.

Vlada je porodicama raseljenim zbog katastrofe predala 335 novih kuća, rekao je Rodriguez.

Nastavljene su i operacije čišćenja, tokom kojih su ekipe uklonile 600.790,70 tona ruševina, što odgovara 28,61 posto procijenjene ukupne količine ruševina, dodao je.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu 24. juna, uzrokujući velika razaranja i proglašenje vanrednih mjera na nacionalnom nivou.