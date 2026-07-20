Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 5.208 U razornim zemljotresima prošlog mjeseca povrijeđeno 16.740 osoba, rekao predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez

Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venecuelu porastao je na 5.208, izjavio je u nedjelju predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.

Rodriguez je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u objavio tabelu koja pokazuje da je u snažnim potresima povrijeđeno 16.740 osoba.

Kazao je da su vlasti pružile pomoć za 128.324 porodice te uspostavile 107 privremenih kampova u kojima je smješteno 23.820 osoba.

Vlada je također zabilježila 1.388 naknadnih potresa.

Ministarstvo okoliša Venecuele saopćilo je da je ostvaren napredak u planu obnove okoliša pokrenutom radi obnove obalnih područja La Guaire, jedne od regija koje su najteže pogođene zemljotresima.

U saopćenju objavljenom na zvaničnom Instagram nalogu Ministarstva, vlasti su navele da će biti zasađene autohtone biljne vrste kako bi se pomoglo u obnovi ekološke ravnoteže obale i rehabilitaciji lokalnog ekosistema.

Ministar narodne vlasti za ekosocijalizam Nelson Rodriguez rekao je da su dva zemljotresa prouzrokovala procijenjenih 2,106 miliona tona ruševina na pogođenom području.

Naveo je da je procjena izrađena na osnovu modelskog istraživanja koje su zajednički proveli vlada Venecuele i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Dva zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni, pogodila su ovu južnoameričku zemlju 24. juna.