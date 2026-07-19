Oko 16.740 osoba je povrijeđeno u prošlomjesečnim zemljotresima, kazao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigue

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 5.119 Oko 16.740 osoba je povrijeđeno u prošlomjesečnim zemljotresima, kazao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigue

Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca popeo se na 5.119, rekao je u subotu predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, javlja Anadolu.

Rodrigue je objavio tabelu na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, u kojoj se navodi da je 16.740 žrtava povrijeđeno u snažnim zemljotresima.

Rekao je da su vlasti pomogle 128.324 porodice i uspostavile 107 privremenih kampova u kojima je smješteno 21.470 ljudi, dok je 18.000 ostalo bez stalnog smještaja.

Usljed zemljotresa oštećeno je 856 zgrada, uključujući 190 koje su se srušile, rekao je.

Vlada je zabilježila 1.350 naknadnih zemljotresa.

Dva zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5, pogodila su ovu južnoameričku državu 24. juna.