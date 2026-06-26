Više od 4.300 povrijeđenih nakon snažnog dvostrukog seizmičkog udara koji je uništio ključnu obalnu infrastrukturu

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 235 Više od 4.300 povrijeđenih nakon snažnog dvostrukog seizmičkog udara koji je uništio ključnu obalnu infrastrukturu

Broj poginulih u uzastopnim zemljotresima koji su u srijedu pogodili sjevernu obalu Venecuele porastao je na 235, dok je više od 4.300 osoba povrijeđeno, potvrdio je u četvrtak ministar zdravstva Carlos Alvarado.

Govoreći za državnu televiziju VTV, Alvarado je rekao da medicinski timovi rade bez prekida.

"U okviru javnog zdravstvenog sistema zbrinuli smo više od 4.300 povrijeđenih osoba", rekao je Alvarado.

"Nažalost, među njima je 235 pacijenata koji su u naše zdravstvene ustanove dovezeni bez znakova života ili su preminuli ubrzo nakon prijema", dodao je.

Alvarado je naveo da je najveći broj poginulih i teško povrijeđenih zabilježen u priobalnoj saveznoj državi La Guaira. Ta sjeverna savezna država, koja predstavlja glavnu pomorsku i zračnu kapiju prema Caracasu, domaćin je Međunarodnog aerodroma "Simon Bolivar" u Maiquetiji. Aerodrom je i dalje zatvoren na neodređeno vrijeme zbog velikih strukturnih oštećenja.

Kako bi odgovorile na priliv teško povrijeđenih iz lokalnih zdravstvenih ustanova, vlasti su započele izgradnju privremenih poljskih bolnica širom priobalnog područja.

Velika razaranja izazvao je rijedak fenomen poznat kao seizmički dvostruki udar, odnosno pojava kada se dva snažna tektonska potresa dogode gotovo istovremeno na istom području. U srijedu poslijepodne prvi zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je područje kod San Felipea, a samo 39 sekundi kasnije uslijedio je glavni potres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Yumarea.

Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez saopćio je da su seizmolozi od tada registrovali najmanje 138 naknadnih potresa. Dodao je da je oštećeno najmanje 346 infrastrukturnih objekata, uključujući 250 stambenih zgrada i 20 trgovačkih centara, uglavnom u saveznoj državi La Guaira. Oštećenja su pretrpjelo i osam regionalnih bolnica, zbog čega je hitno evakuisan veliki broj pacijenata u druge zdravstvene ustanove.

Brojne zemlje, uprkos diplomatskim razlikama, uputile su spasilačke timove, specijaliziranu opremu i humanitarnu pomoć u područja pogođena katastrofom.

Sjedinjene Američke Države najavile su hitno raspoređivanje vojnih kapaciteta radi pružanja logističke i humanitarne pomoći lokalnim vlastima, dok je brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva potvrdio da će u petak biti upućen vojni transportni avion s 36 specijaliziranih vatrogasaca i spasilaca, stručnjaka civilne zaštite, telekomunikacijskih tehničara i potpuno opremljenom poljskom bolnicom.

Ekvador i Salvador šalju specijalizirane kinološke timove, ljekare i taktičke spasilačke jedinice.

Meksiko i Čile uputili su iskusne timove za odgovor na posljedice zemljotresa kako bi pomogli u potrazi i spašavanju u urbanim sredinama.

Kolumbija je aktivirala oružane snage, policiju, Civilnu zaštitu i jedinice za upravljanje rizicima radi hitnog raspoređivanja preko granice, dok je Kuba preusmjerila svoju stalnu medicinsku misiju u Venecueli na pružanje hitne trijaže i zbrinjavanja povrijeđenih od samog početka katastrofe.

Panama, Peru, Argentina, Paragvaj, Kostarika, Gvatemala i Urugvaj također su obećali slanje spasilačkog osoblja i pakete finansijske pomoći.