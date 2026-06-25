Dva snažna sinoćnja zemljotresa su među najjačima koji su pogodili Venecuelu u više od 100 godina, a podrhtavanje tla osjetilo se na širokom području

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 164, povrijeđena 971 osoba Dva snažna sinoćnja zemljotresa su među najjačima koji su pogodili Venecuelu u više od 100 godina, a podrhtavanje tla osjetilo se na širokom području

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na najmanje 164, dok je 971 osoba povrijeđena, izjavila je u četvrtak vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez.

Rodriguez je ranije u četvrtak saopćila da su 32 osobe poginule, a više od 700 povrijeđeno nakon zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni koji su pogodili zemlju u srijedu navečer, upozorivši da će broj žrtava vjerovatno rasti.

Ovi zemljotresi spadaju među najsnažnije koji su pogodili Venecuelu u posljednjih više od 100 godina, a podrhtavanje tla osjetilo se na veoma širokom području.

Kasno u srijedu Rodriguez je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što su zemljotresi pogodili sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenja na cunami širom regije.

Američki geološki zavod (USGS) procjenjuje da postoji 42 posto vjerovatnoće da bi broj poginulih mogao biti između 10.000 i 100.000 ljudi. La Guaira, savezna država u blizini Caracasa, područje je koje je najteže pogođeno zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni.