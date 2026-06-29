Više od 3.150 osoba je povrijeđeno, dok spasilačke i humanitarne operacije i dalje traju, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 1.450 Više od 3.150 osoba je povrijeđeno, dok spasilačke i humanitarne operacije i dalje traju, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 1.450, saopćio je u nedjelju predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.

U televizijskom obraćanju Rodriguez je rekao da je više od 3.150 ljudi povrijeđeno, da je 12.721 osoba raseljena ili na drugi način pogođena katastrofom, dok su se urušile 774 zgrade.

Naveo je da su akcije potrage i spašavanja i dalje u toku te da više od 25.000 spasilaca, pripadnika vojske, policije, civilne zaštite, Crvenog krsta i drugih organizacija radi na spašavanju što većeg broja života.

Rodriguez je dodao da u spasilačkim operacijama učestvuje ukupno 2.624 međunarodna spasioca, uz podršku 137 pasa tragača i 49 specijaliziranih vozila.

On je u subotu saopćio da je u zemljotresima poginulo 1.430 ljudi, dok su 3.238 osobe povrijeđene.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), Venecuelu su u srijedu pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, u razmaku od svega 39 sekundi.

Zemljotres jačine 7,5 stepeni pogodio je područje 23 kilometra jugoistočno od grada Yumare u saveznoj državi Yaracuy, dok je potres jačine 7,2 stepena registrovan 23,9 kilometara sjeveroistočno od grada San Felipe, također u saveznoj državi Yaracuy, saopćio je USGS.