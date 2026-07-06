Ministarstvo informisanja saopćilo je da je 6.462 ljudi spašeno nakon zemljotresa, koji su pogodili 856 zgrada

Broj poginulih u zemljotresima na sjeveru Venecuele porastao na 3.342, više od 16.700 povrijeđenih Ministarstvo informisanja saopćilo je da je 6.462 ljudi spašeno nakon zemljotresa, koji su pogodili 856 zgrada

Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su prošlog mjeseca pogodili sjever Venecuele porastao je na 3.342, a 16.740 ljudi je povrijeđeno, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje, javlja Anadolu.

Ministarstvo je navelo da je spašeno 6.462 ljudi nakon zemljotresa, koji su pogodili 856 zgrada, a 190 objekata se urušilo.

Vlasti su saopćile da je 86.794 porodice primilo pomoć, dok je 17.345 ljudi ostalo bez domova.

U saopćenju se navodi da je 4.088 međunarodnih spasilaca raspoređeno u područja pogođena zemljotresom, dok je Karakas rasporedio 29.567 pripadnika osoblja i 27.482 volontera za pomoć. Do sada je distribuirano 9.585 metričkih tona hrane i 669.008 litara vode, 23.820 pacijenata je primilo medicinski tretman, a uspostavljeno je 79 privremenih kampova.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, 24. juna, dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su ovu južnoameričku državu u razmaku od 39 sekundi.

Ministarstvo je saopćilo da je do sada bilo 995 naknadnih zemljotresa.