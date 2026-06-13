Više od 500.000 ljudi pogođeno katastrofom, preko 1.200 povrijeđenih, dok se nastavlja potraga za 33 nestale osobe

Broj poginulih u snažnom zemljotresu na jugu Filipina porastao na 61 Više od 500.000 ljudi pogođeno katastrofom, preko 1.200 povrijeđenih, dok se nastavlja potraga za 33 nestale osobe

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je početkom sedmice pogodio jug Filipina porastao je na 61, saopštile su vlasti u subotu, dok spasilačke ekipe nastavljaju operacije u najteže pogođenim područjima Mindanaa.

Ured za civilnu odbranu (OCD) saopštio je da je broj smrtno stradalih povećan nakon što su u pogođenim područjima pronađena dodatna tijela.

Televizijska kuća GMA javila je da se 33 osobe vode kao nestale, a 1.221 osoba je povrijeđena.

Vlasti su navele da se akcije potrage, spašavanja i izvlačenja i dalje nastavljaju, dok hitne službe tragaju za preživjelima i izvlače žrtava zatrpanih u klizištima i urušenim objektima.

Centar za praćenje i informisanje o operacijama odgovora na katastrofe (DROMIC) saopštio je da je zemljotres pogodio 553.068 ljudi u regiji Mindanao.

Prema navodima lista "Philippine Daily Inquirer", oko 9.393 osobe smještene su u evakuacione centre, dok je 54.274 ljudi privremeno utočište pronašlo kod rodbine i prijatelja izvan zvaničnih prihvatnih centara.

Preliminarne procjene štete pokazuju da je uništeno 8.865 kuća, dok je 36.691 dom djelimično oštećen.

Spasilačke aktivnosti otežavaju naknadni potresi, nestabilne zgrade i oštećene saobraćajnice, zbog čega humanitarni radnici teško dolaze do pojedinih pogođenih zajednica.

Zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio je područje kod obale Mindanaa ranije ove sedmice. Među najteže pogođenim područjima su grad General Santos i dijelovi provincije Sarangani, zbog čega su vlasti proglasile stanje katastrofe kako bi ubrzale aktivnosti pružanja pomoći i oporavka.