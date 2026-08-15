Stotine kuća i javnih objekata oštećeno, spasilačke operacije se nastavljaju

Broj poginulih u razornom zemljotresu na istoku Indonezije porastao na 47 Stotine kuća i javnih objekata oštećeno, spasilačke operacije se nastavljaju

Najmanje 47 osoba je poginulo, a veliki broj je povrijeđen nakon snažnog zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru, koji je u subotu rano ujutro pogodio istočnu Indoneziju, pri čemu su oštećene stotine kuća i javnih objekata, saopćile su vlasti.

Prema podacima Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama (BNPB), 24 osobe poginule su u regiji Manggarai, 17 u Istočnom Manggaraiju, tri u regiji Sikka, jedna u Ngadi i jedna u Endeu, objavila je državna novinska agencija Antara.

Vlasti su saopćile da je teško oštećeno 157 kuća, 41 je pretrpjela umjerena, a 148 lakša oštećenja. Zemljotres je oštetio i 87 obrazovnih objekata, 18 zdravstvenih ustanova, pet vjerskih objekata i šest poslovnih zgrada.

Upozorenje na cunami, koje je za nekoliko područja izdala Indonezijska meteorološka, klimatološka i geofizička agencija, naknadno je ukinuto.

Spasilačke ekipe nastavile su evakuaciju i pružanje pomoći povrijeđenima, dok je BNPB ugroženim zajednicama dostavio hranu i druge osnovne potrepštine.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres je pogodio područje Floresa na dubini od deset kilometara.

Nakon glavnog udara zabilježeno je 111 naknadnih potresa, među kojima i jedan magnitude 6,1.

Snažno podrhtavanje tla izazvalo je paniku među stanovništvom u više područja, zbog čega su stanovnici napuštali domove i sklanjali se na ulice, navode lokalni mediji.

Vlasti su iz ugroženih područja evakuisale oko 2.000 ljudi na sigurnije lokacije.

Odvojeno, zemljotres magnitude 6,9 pogodio je u subotu područje u blizini grada Pematangsiantar u provinciji Sjeverna Sumatra. Za sada nema izvještaja o poginulima ili značajnijoj materijalnoj šteti.

Indonezija se nalazi na pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički aktivnom području rasjeda i vulkana u kojem su zemljotresi česti.