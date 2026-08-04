Oko 11.500 ljudi premješteno u centre za pomoć, spasilačke i humanitarne operacije su u toku

Broj poginulih u poplavama u indijskoj državi Kerala porastao na 20 Oko 11.500 ljudi premješteno u centre za pomoć, spasilačke i humanitarne operacije su u toku

Broj poginulih u poplavama koje su pogodile južnu indijsku državu Kerala porastao je na 20, objavila je u utorak državna televizija Doordarshan.

Oko 11.500 ljudi premješteno je u centre za pomoć, dok spasilačke i humanitarne operacije i dalje traju širom savezne države.

Premijer Kerale V. D. Satheesan objavio je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je posjetio centre za zbrinjavanje stanovnika pogođenih obilnim kišama.

"Zajedno ćemo ovo prevazići", poručio je Satheesan.

U drugoj objavi na X-u, premijer je naveo da će biti pokrenute stroge pravne mjere protiv onih koji na društvenim mrežama šire lažne vijesti i stvaraju nepotrebnu paniku među stanovništvom.

Indiju svake godine, uglavnom od juna do septembra, pogađaju obilne monsunske kiše koje često izazivaju poplave i nanose veliku materijalnu štetu.