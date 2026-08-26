Zemljotres je pogodio regiju, uzrokujući lavinu koja je dovela do urušavanja glečerskih jezera u regiji Tibet u Kini, objavile su nepalske vlasti

Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Kine porastao na 97, desetine nestalih Zemljotres je pogodio regiju, uzrokujući lavinu koja je dovela do urušavanja glečerskih jezera u regiji Tibet u Kini, objavile su nepalske vlasti

Broj poginulih u razornoj poplavi na granici Nepala i Kine porastao je na 97, a najmanje 384 turista i putnika, kao i vojnika i policajaca, prijavljeno je kao nestalo u srijedu u Nepalu nakon poplava i klizišta u blizini kineske granice, prema zvaničnicima, javlja Anadolu.

Shailendra Thapa, glasnogovornica Oružane policije, izjavila je da su spasioci pronašli 97 tijela, dok je 54 osobe spašeno iz područja pogođenog poplavom.

Ranije, informišući parlament o katastrofi, nepalski ministar vanjskih poslova Sishir Khanal rekao je da su među nestalima zvaničnici, vojnici i policajci nakon što su bujične poplave odnijele njihove kasarne.

Nepalski turistički odbor saopćio je da se 384 osobe vode kao nestale.

Vlasti "rade na provjeri boravišta i sigurnosnog statusa turista i putnika koji su bili u pogođenim područjima ili su putovali kroz njih", saopćio je odbor.

Khanal je rekao da je 29 policajaca i 44 vojnika nestalo nakon što su usljed poplava odnesene kasarne u okrugu Rasuwa.

Najmanje 19 mostova je odneseno, a 40 kilometara puta je oštećeno, zajedno s 13 hidroelektrana, prema procjenama vlade.

I oko 200 kamiona je odneseno.

Khanal je rekao da je u srijedu pogranično područje pogodio zemljotres, izazvavši lavinu koja je "na kraju uzrokovala urušavanje glacijalnih jezera u regiji Tibet u Kini".

Peking identificira regiju kao Autonomnu regiju Xizang.

"Zbog poplave, veliki broj hidroenergetskih projekata, vladinih ureda i cestovnih objekata je uništen", rekao je Khanal.

Zemljotres magnitude 4,4 pogodio je selo Kodari u Nepalu, koje graniči s Tibetom u Kini, u 8.37 sati po lokalnom vremenu, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Masovne operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice.

Među nestalima su osobe iz Nepala, Indije, Velike Britanije, Južne Afrike, Australije i Nizozemske, dok nacionalnosti mnogih osoba još nisu potvrđene.

Osam južnokorejskih državljana nestalo je, dok je deset nasukano nakon poplava u Nepalu, objavila je seulska agencija Yonhap News, pozivajući se na južnokorejsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Poplave su uzrokovale široko rasprostranjeno razaranje u okruzima Rasuwa, Dhading i Chitwan.

- U toku masovne operacije traženja i spašavanja -

"Opremljeni helikopterima, dronovima i daskama za rafting, spasioci iz svih državnih snaga - nepalske policije, oružane policije i nepalske vojske - raspoređeni su u područje pogođeno poplavom", rekao je Khanal.

Kineska državna novinska agencija Xinhua objavila je da je klizište pokrenuto u blizini luke Gyirong, glavne kopnene luke koja povezuje dvije zemlje, u jugozapadnoj kineskoj autonomnoj regiji Xizang.

"Katastrofa je presjekla puteve koji vode do luke na kineskoj strani, kao i komunikacije i snabdijevanje električnom energijom", objavila je Xinhua, pozivajući se na ured za upravljanje vanrednim situacijama okruga Gyirong u gradu Xigaze.

Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da se ulože svi napori u potrazi i spašavanju ljudi.

Xi je naredio i da se ulože svi napori za "evakuaciju ugroženih stanovnika i pružanje pravovremene medicinske pomoći povrijeđenim kako bi se minimizirale žrtve".

"Vlasti u Xizangu su mobilizirale snage za provođenje operacija potrage i spašavanja. Sve relevantne operacije su u toku", objavila je Xinhua.

Nije poznato koliko je ljudi pogođeno na kineskoj strani granice.

U Katmanduu su vladine bolnice i medicinski objekti kojima upravljaju sigurnosne agencije očišćeni kako bi primili povrijeđene.

Turisti putuju u područje Rasuwagadhija kako bi planinarili u regiji Langtang, jednoj od najpopularnijih planinarskih destinacija u Nepalu.

Drugi putnici prolaze kroz Rasuwagadhi na putu do planine Kailash i jezera Mansarovar u Kini.

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je razgovarao sa svojim nepalskim kolegom, Balendrom Shahom, i izrazio saučešće zbog gubitka života.

Modi je naveo da je Indija spremna pružiti svu humanitarnu pomoć Nepalu.

"Naši timovi blisko koordiniraju napore spašavanja i pomoći", rekao je.

Glavni ministar istočne države Bihar Samrat Choudhary izjavio je da su data uputstva da se "osigura cjelodnevno praćenje nasipa, noćno patroliranje i neophodne pripreme u osjetljivim okruzima" s obzirom na poplave u Nepalu.

Ljudi koji žive u nizinskim područjima pozvani su da se što prije presele na sigurnija mjesta, objavio je javni emiter "All India Radio".

Analiza satelitskih snimaka Planet Labsa ukazuje na to da je klizište snijega i kamenja u blizini granice Nepala i Kine izazvalo poplavu punu ruševina u rijeci Lhende, iako vlasti nastavljaju procjenjivati ​​katastrofu i njen puni učinak, prema podacima Nepalske nacionalne agencije za smanjenje i upravljanje rizikom od katastrofa (NDRRMA).