U Nepalu potvrđene 903 smrti i 4.247 nestalih, dok je u kineskoj regiji Tibet poginulo 16, a nestalo 546 osoba

Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Kine porastao na 919, gotovo 4.800 nestalih U Nepalu potvrđene 903 smrti i 4.247 nestalih, dok je u kineskoj regiji Tibet poginulo 16, a nestalo 546 osoba

Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao je na najmanje 919, dok se gotovo 4.800 osoba i dalje vodi kao nestalo, među kojima je 853 stranih državljana, saopćile su vlasti u ponedjeljak, šest dana nakon katastrofe.

Nepalska Uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima saopćila je da su u toj zemlji potvrđene 903 smrti, dok se 4.247 osoba, uključujući 592 strana državljanina, i dalje vodi kao nestalo.

Operacije potrage i spašavanja nastavljaju se na pogođenim područjima, dok vlasti pokušavaju doći i do radnika zarobljenih na nekoliko hidroenergetskih projekata.

Među nestalima na nepalskoj strani su 25 pripadnika Nepalske policije, 45 pripadnika Nepalske vojske, 13 pripadnika Nepalskih oružanih policijskih snaga, 14 službenika nepalske Carinske uprave i tri službenika nepalske Imigracijske službe. Također se 933 osobe na brojnim hidroelektranama u Nepalu vode kao nestale.

Dodaje se da je među nestalima i 127 nepalskih putnika.

Na kineskoj strani potvrđeno je 16 poginulih, dok se 546 osoba i dalje vodi kao nestalo u okrugu Gyirong u jugozapadnom dijelu kineske Autonomne regije Xizang, poznate i kao Tibet, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

Među nestalima je 261 strani državljanin.

Prema objedinjenim podacima, broj poginulih iznosi 919, dok se 4.793 osobe vode kao nestale, uključujući 853 strana državljanina.

Kina je angažirala više od 2.100 ljudi u operacijama potrage i spašavanja, uz stotine vozila i hiljade komada spasilačke opreme.

Katastrofa se dogodila 26. augusta kada je na nepalskoj planini Langtang Lirung, na nadmorskoj visini od oko 5.200 metara, došlo do pucanja glečera, što je izazvalo lavinu leda i stijena koja se pretvorila u ogroman bujični tok nanosa i proširila dolinama duž granice.

Ogroman vodeni val, praćen klizištima, opustošio je nepalske oblasti Rasuwa, Nuwakot, Dhading i Kavre, kao i dolinu Katmandua, dok je na kineskoj strani zatrpano pogranično područje Gyirong.