Najmanje 25 osoba, uključujući vlasnika objekta, i dalje je u kritičnom stanju

Broj poginulih u požaru u noćnom klubu u Bangkoku porastao na 30 Najmanje 25 osoba, uključujući vlasnika objekta, i dalje je u kritičnom stanju

Broj poginulih u požaru, koji je izbio u prepunom noćnom klubu u glavnom gradu Tajlanda Bangkoku, porastao je na 30, saopćili su u utorak lokalni zvaničnici.

U požaru, koji je zahvatio klub Na Ladprao u četvrti Chatuchak neposredno prije ponoći u nedjelju, povrijeđeno je još 76 osoba, javio je “Thai PBS“.

Prema navodima lokalnih vlasti, najmanje 25 osoba, među kojima je i vlasnik kluba, nalazi se u kritičnom stanju.

Premijer Tajlanda Anutin Charnvirakul, koji je u ponedjeljak posjetio mjesto nesreće, izjavio je da je većina žrtava stradala usljed udisanja dima.

Kako je rekao, muzičari koji su nastupali u klubu ispričali su da su prvo primijetili dim iz električne razvodne kutije u blizini bine, nakon čega je nestalo električne energije i došlo je do eksplozije.

Ovaj požar se smatra najsmrtonosnijim požarom u noćnom klubu na Tajlandu od tragedije u klubu Santika tokom dočeka Nove godine 2009. godine, kada je poginulo 66 ljudi.

Stalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsit Sampuntharat izjavio je da će vlasti pojačati inspekcije sličnih ugostiteljskih objekata i poduzeti zakonske mjere protiv onih koji zloupotrebljavaju propise o izdavanju dozvola.

Prema dostupnim informacijama, klubu Na Ladprao izrečena je zabrana rada u trajanju od 30 dana.