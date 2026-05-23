Broj poginulih u napadu na koledž u Luhansku pod ruskom kontrolom porastao na 12 Moskva optužuje Ukrajinu za napad, dok Kijev negira ciljanje civilne infrastrukture

Broj poginulih u napadu dronom na zgradu koledža i studentskog doma u Starobilsku, u ruski kontrolisanom regionu Luhanska, porastao je na 12, saopćilo je u subotu rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

"Ukupno je povrijeđeno 48 osoba, od kojih je 12 preminulo. Devet osoba se vjeruje da su zarobljene ispod ruševina", navodi se u saopćenju Ministarstva objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max.

Leonid Pasečnik, ruski postavljeni čelnik regiona, izjavio je da hitne službe nastavljaju rad na mjestu događaja, pružajući pomoć, uključujući i psihološku podršku.

"Naravno, ovo su užasni sati čekanja. Ovo je zajednička bol naše republike, zajednička bol cijele zemlje", rekao je on na Maxu, izražavajući najdublje saučešće roditeljima i bližnjima poginule djece.

Vlasti su navele da je napad pogodio akademsku zgradu i studentski dom Starobilskog koledža pri Luganskom državnom pedagoškom univerzitetu.

U petak je Rusija optužila Ukrajinu za izvođenje napada i saopćila da je otvorila krivičnu istragu zbog terorizma, nazivajući incident monstruoznim zločinom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je napad i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge za odgovor.

Ukrajina je odbacila ruske optužbe, navodeći da njene snage gađaju vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, uz strogo poštivanje normi međunarodnog humanitarnog prava, zakona i običaja ratovanja.

"Ruski mediji aktivno šire manipulativne informacije o navodnoj šteti koju su Oružane snage Ukrajine nanijele civilnoj infrastrukturi na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine", saopćio je Kijev.