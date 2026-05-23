Broj poginulih u napadu na koledž u Luhansku pod ruskom kontrolom porastao na 12

Kanyshai Butun
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Broj poginulih u napadu dronom na zgradu koledža i studentskog doma u Starobilsku, u ruski kontrolisanom regionu Luhanska, porastao je na 12, saopćilo je u subotu rusko Ministarstvo za vanredne situacije.
"Ukupno je povrijeđeno 48 osoba, od kojih je 12 preminulo. Devet osoba se vjeruje da su zarobljene ispod ruševina", navodi se u saopćenju Ministarstva objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max.
Leonid Pasečnik, ruski postavljeni čelnik regiona, izjavio je da hitne službe nastavljaju rad na mjestu događaja, pružajući pomoć, uključujući i psihološku podršku.
"Naravno, ovo su užasni sati čekanja. Ovo je zajednička bol naše republike, zajednička bol cijele zemlje", rekao je on na Maxu, izražavajući najdublje saučešće roditeljima i bližnjima poginule djece.
Vlasti su navele da je napad pogodio akademsku zgradu i studentski dom Starobilskog koledža pri Luganskom državnom pedagoškom univerzitetu.
U petak je Rusija optužila Ukrajinu za izvođenje napada i saopćila da je otvorila krivičnu istragu zbog terorizma, nazivajući incident monstruoznim zločinom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je napad i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge za odgovor.
Ukrajina je odbacila ruske optužbe, navodeći da njene snage gađaju vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, uz strogo poštivanje normi međunarodnog humanitarnog prava, zakona i običaja ratovanja.
"Ruski mediji aktivno šire manipulativne informacije o navodnoj šteti koju su Oružane snage Ukrajine nanijele civilnoj infrastrukturi na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine", saopćio je Kijev.